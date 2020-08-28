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台中2021年度預算1428億元 可舉債額從88億增至207億元

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市政府今天召開市政會議通過2021年度總預算暨附屬單位預算案，歲出預算總1428.03億元，歲入預算總額1329.17億元，兩者差短98.86億元，較去年度預算減少21.84億元，降幅達18.09％。圖／台中市主計處提供
台中市政府今天召開市政會議通過2021年度總預算暨附屬單位預算案，歲出預算總1428.03億元，歲入預算總額1329.17億元，兩者差短98.86億元，較去年度預算減少21.84億元，降幅達18.09％。圖／台中市主計處提供

台中市政府今天召開市政會議通過2021年度總預算暨附屬單位預算案，歲出預算總1428.03億元，歲入預算總額1329.17億元，兩者差短98.86億元，較去年度預算減少21.84億元，降幅達18.09％。副市長黃國榮指出，明年度預算支出以教育文化居首、社會福利支出其次。

台中市長盧秀燕剛上任時，舉債空間僅88億元，明年度可舉債額度增至207億元，黃國榮表示，市長積極要求各局處注意財政紀律，開源節流，歲入預算增加主要來源是中央統籌分配款、房屋稅等收入，市政會議通過的總預算案，將函送市議會審議。

主計處長蔣建中表示，附屬單位預算案支出規模767.02億元，較去年也減少84.11億元，明年預算編列以教育文化581.3億元、占40.71％居首位；社會福利支出260.12億元，占18.21％居第二位；一般政務支出237.44億元，占16.63％第三；經濟發展支出195.59億元，占13.7％居第四位。

蔣建中表示，教育文化支出成長32.01億元，幅度5.83％，主要項目是公立高中以下學校電力系統改善及冷氣裝設計畫、幼兒園新建工程及室內裝修經費、國民中小學老舊校舍整建、公立高中以下學校校舍耐震能力改善計畫，另外，台中巨蛋、國民運動中心等建設也編列。

社會福利支出成長19.88億元，幅度8.28％，主要是長照2.0、未滿3歲兒童托育公共服務、0歲至2歲育兒津貼、列冊中低收入戶國民年金保險費補助、敬老愛心卡乘車與多元補助、住宿式服務機構使用者補助方案等。

主計處說，經濟發展減少30.76億元，主要是因2020台灣燈會、台74號大里及霧峰地區增設匝道及側車道用地取得作業、前瞻基礎建設綠川、柳川、筏子溪及旱溪水環境改善計畫等一次性預算已辦理完畢。

國民年金保險 建中

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