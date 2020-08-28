新學期開始清寒家庭負擔大 南投家扶中心助度困境

南投家扶中心今天在南投市、水里鄉及埔里鎮舉辦「扶助家庭回娘家」，透過發放扶助金及白米、餅乾、麵條，讓1831戶家庭、3038名孩子獲得及時幫助，度過開學經濟壓力。

新學期開始，對清寒家庭來說生活壓力沉重，日常生活花費加上註冊費，增加不少經濟負擔，今年因疫情影響，受助家庭減少收入甚至失業，更是雪上加霜。南投家扶中心今天舉辦回娘家活動，提供生活物資協助，減輕貧困家庭經濟負擔。

獨自照顧三名孩子的瀅瀅媽媽說，家中收入只靠自己務農，原本經濟壓力不小，加上孩子升上高中，開學花費增加。大專學生阿魯說，之前是跟媽媽一起參加家扶活動，領扶助金及生活物資，今天則以大專生身分志願服務，換自己回饋家扶中心的其他孩子，也謝謝家扶中心這麼多年的幫助及陪伴。

南投家扶中心表示，新學期開始，受助家庭因經濟因素而較難滿足孩子生活或求學需求，家扶中心在暑假努力連結各界資源，在開學前夕讓受助家庭及孩子能歡喜迎接新學期，不必為了開學的各項開銷擔憂。感謝善心人士透過捐款、捐贈各類物資，讓受助家庭貧困感受社會溫暖與關心，更有信心面對未來。