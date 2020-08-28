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開學前中市1國小仍未正常供電 立委爭取送電到校

中央社 / 台中28日電

開學在即，台中市新招生的北屯區廍子國小仍只有「臨時電」可用，在民進黨立委莊競程與市議員曾朝榮協助下，台電公司全力配合，今天終於正式供電，趕在開學前有正常電力可用。

曾朝榮表示，北屯區人口數至7月底止，共有28萬5381人，其中廍子里就有1萬6197人，是台中人口成長最快的地區之一，鄰近的軍功與建功國小因校地已無法新建校舍，為舒緩就學壓力，他積極爭取於景賢路與環中東路口設立廍子國小，前年底動工興建，今年度開始招生。

莊競程指出，立法院休會期間，他與曾朝榮服務處主任曾咨耀馬不停蹄拜訪北區、北屯區中小學，了解教育第一線的需要，也彙整各項需求向中央爭取經費。得知廍子國小31日就要開學正式上課，但目前仍使用「臨時電」，造成許多不便，希望趕在開學前有正常電力可用。

廍子國小校長張榮林說，學校各項安全檢查都合格，只有台電供電申請時程稍晚，沒有正常電力，冷氣機與空調無法正常開啟，沒有一個好的學習環境，既不方便又不安全，目前天氣高溫炎熱，無法使用冷氣，嚴重影響教學品質，非常感謝民代協助，讓學生有好的學習環境。

莊競程表示，現代社會，沒電什麼都動不了，經協調台電公司全力配合趕工，從架設電纜、裝置開關和變壓器等至檢驗送電一氣呵成，終於在今天正式供電，讓廍子國小開學後用電無虞。

台電 民進黨

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