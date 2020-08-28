中市政風處長人事案 盧秀燕：仍待法務部協商

台中市新任政風處長詹政曇遲未獲台中市長盧秀燕布達接見，今天在台中市議會引發藍綠陣營爭議，盧秀燕表示，市府仍在等待法務部協商，但法務部好像比較忙，「像極了愛情」。

台中市議會今天召開第3屆第5次臨時會第4次會議，由於詹政曇已經獲法務部派任台中市政風處長，但因未獲盧秀燕接見布達，今天政風處仍由副處長許金來代表列席議會備詢，引發藍綠陣營議員關切。

民進黨市議員陳世凱、何敏誠、江肇國、林德宇等人都認為，詹政曇已經在中央完成宣誓，很明確就是政風處長，市府應該尊重中央，儘快讓新任處長上任，如果執意由副處長許金來代理出席議會備詢，就應該發公文向議會請假。

國民黨議員李中則指出，直轄市長有權利決定人選，以前都是中央遴選幾名人選和地方協商，這個就是中央與地方互相尊重。

無黨籍議員陳清龍也表示，法務部與直轄市應該是平行單位，法務部對政風處長人選有提名權，但台中市政府有同意權，本來就是應該互相尊重，如果法務部派任人選卻從來不和台中市政府協商，不合情理，誰布達就由誰去付薪水。

盧秀燕指出，這段時間台中市政府這一方等待協商，法務部那一方好像比像忙，沒時間協商，「像極了愛情」。她強調，法務部有提名權，但台中市政府有同意權，目前還在等待法務部的協商。

中市府表示，依據宣誓條例規定，未依法宣誓，視為未就職。而依宣誓條例第五條規定，宣誓應於就職任所或上級機關指定的地點公開行之。

市府指出，依據台中市政府政風處組織規程，政風處處長承市長之命，綜理處務。台中市政府政風處的上級機關係台中市政府，宣誓就職之地點應為台中市政府或其指定之其他地點。政風處長人選一事，台中市政府仍靜候法務部協商。