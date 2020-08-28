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爭取10年 台中潭子鐵路橋下將闢停車場

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔今天和相關單位與地方人士，勘查潭子火車站高架化後，新闢停車場問題。記者游振昇／攝影
立委楊瓊瓔今天和相關單位與地方人士，勘查潭子火車站高架化後，新闢停車場問題。記者游振昇／攝影

台中市鐵路高架化後，許多人反映各火車站附近的汽機車停車更困難，尤其豐原、潭子與太原站，機車停車位需求量愈來愈大，假日更嚴重，希望台鐵局盡早在橋下闢建停車場，立委楊瓊瓔今天和台中市議員賴朝國，邀相關單位及潭子區沿線多位里長舉辦說明會，爭取停車空間以解決附近住戶長久以來的停車問題。

台鐵局資產開發中心台中貨運服務所表示，預計9月16日決標，停車場一年內完工正式啟用，規劃潭子區鐵路橋下停車空間自栗林站以南至頭家厝南端，站外停車場空間計「9段」約3萬4千餘平方公尺，約可停小型車1000格。

潭北里長林俊堂說，潭子鐵路高架化，橋下有許多空間，停車位不足，違規停車嚴重的情況下，民眾一直希望能儘速闢建為停車場，這一等就是10年，終於有著落，預計9月就會決標。

台中市府交通局指出，因應鐵路高架化通車後，衍生大量停車需求，確有多數民眾抱怨機車停車位不足，居民則反映機車到處亂停、有礙觀瞻，火車站附近巷道出現「車滿為患」情景，讓居民交通更不便，希望台鐵局在靠近車站原有橋下空間增加更多機車停車空間。

楊瓊瓔說，潭子車站、頭家厝車站週邊的公寓大樓多半無設置停車場，路邊停車格嚴重不足，多年前即聯合沿線里長向台鐵爭取完工後後高架橋下空間將大部分作為停車使用，並給予附近居民停車優惠，因搭火車者幾乎是機車通勤族，初步發現車站附近規劃太多汽車格與過少的機車格，恐與實際需求不符，應重新分配規畫，並要求台鐵局未來汽、機車停車場採用電子票證進出，並設有監視系統，以提升進出場的便利及安全性。

立委楊瓊瓔今天和相關單位與地方人士，勘查潭子火車站高架化後，新闢停車場問題。記者游振昇／攝影
立委楊瓊瓔今天和相關單位與地方人士，勘查潭子火車站高架化後，新闢停車場問題。記者游振昇／攝影

停車場 台鐵 鐵路高架化

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