爭取10年 台中潭子鐵路橋下將闢停車場

台中市鐵路高架化後，許多人反映各火車站附近的汽機車停車更困難，尤其豐原、潭子與太原站，機車停車位需求量愈來愈大，假日更嚴重，希望台鐵局盡早在橋下闢建停車場，立委楊瓊瓔今天和台中市議員賴朝國，邀相關單位及潭子區沿線多位里長舉辦說明會，爭取停車空間以解決附近住戶長久以來的停車問題。

台鐵局資產開發中心台中貨運服務所表示，預計9月16日決標，停車場一年內完工正式啟用，規劃潭子區鐵路橋下停車空間自栗林站以南至頭家厝南端，站外停車場空間計「9段」約3萬4千餘平方公尺，約可停小型車1000格。

潭北里長林俊堂說，潭子鐵路高架化，橋下有許多空間，停車位不足，違規停車嚴重的情況下，民眾一直希望能儘速闢建為停車場，這一等就是10年，終於有著落，預計9月就會決標。

台中市府交通局指出，因應鐵路高架化通車後，衍生大量停車需求，確有多數民眾抱怨機車停車位不足，居民則反映機車到處亂停、有礙觀瞻，火車站附近巷道出現「車滿為患」情景，讓居民交通更不便，希望台鐵局在靠近車站原有橋下空間增加更多機車停車空間。