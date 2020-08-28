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開學在即還用臨時電？莊競程曾朝榮助廍子國小電力十足

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
立委莊競程（右）、台中市議員曾朝榮得知北屯區廍子國小開學在即仍使用「臨時電」，協調台電配合趕工，終於趕在今天起正式供電。記者趙容萱／攝影
立委莊競程（右）、台中市議員曾朝榮得知北屯區廍子國小開學在即仍使用「臨時電」，協調台電配合趕工，終於趕在今天起正式供電。記者趙容萱／攝影

高中以下學校8月31日開學，台中市北屯區廍子國小卻仍使用「臨時電」，冷氣機與空調無法正常開啟，既不方便又不安全，嚴重影響教學品質。立委莊競程、台中市議員曾朝榮得知後，協調台電配合趕工，終於趕在今天起正式供電，讓廍子國小在開學後能「電力十足」，提供良好學習環境，對此校方與家長感謝莊競程、曾朝榮協助。

台中市議員曾朝榮說，北屯區至上個月底，人口數為28萬5381人，其中，廍子里民多達1萬6197人，人口快速成長，鄰近的軍功國小、建功國小等二校無法擴建納新生，在他積極爭取下，廍子國小前年底動工興建，今年度開始招生，共招收1年級7班、175名學生。

立委莊競程說，他在立法院休會期間，與曾朝榮服務處主任曾咨耀拜訪北區、北屯區中小學，協助校方向中央爭取經費，了解教育第一線的需要，也彙整各項需求向中央爭取經費，其中，廍子國小開學在即，校內仍使用「臨時電」，造成許多不便，盼能協助爭取在開學前有正常電力可以使用。

廍子國小校長張榮林反映，廍子國小各項安全檢查都合格，只有台電供電申請時程稍晚，8月31日即將開學，但校內仍使用「臨時電」，沒有正常電力，冷氣機與空調無法正常開啟，不方便又不安全，目前天氣高溫炎熱，無法使用冷氣，嚴重影響教學品質。

莊競程說，開學在即，他與議員曾朝榮協調台電配合趕工，從架設電纜、裝置開關和變壓器等至檢驗送電一氣呵成，趕在今天正式供電，讓廍子國小開學後用電無虞。

張榮林說，因原物料上漲，以及學校增設地下避難設施，導致經費不足，目前缺乏運動場及體育設施，亟需協助。曾朝榮說，將建請市府寬列預算；至於不足部分經費，莊競程說，會協助向教育部爭取補助。

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