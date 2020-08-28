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下大雨也要來排隊 彰化知名阿興魯肉飯熄燈了
彰化市中正路知名的阿興魯肉飯，今天中午不到，賣完最後一碗魯肉飯後，正式熄燈，香噴噴的魯肉飯與爌肉飯，留給老顧客們美好的回憶。
阿興魯肉飯老闆蘇明郎的父親就在賣爌肉飯，他接手也二、三十年了，他說，因體力不夠，做得很辛苦，下一代不願接下，「在人生的舞台，我認輸」。
蘇明郎認輸不願再經營下去，則讓老饕們很崩潰，在社群上也引來熱烈討論，甚至還有網友要求繼續做下去。
阿興魯肉飯是彰化爌肉飯的排隊名店，每周一到周五從早上6時30分開賣，在今天最後一天營業，儘管一大清早就一直雨下不停，仍然擋不住老饕的熱情，冒雨前來排隊，有的是全家來，甚至外地人也聞香而來，有的帶便當。
知名的旅遊美食作家、中央通訊社董事長劉克襄，昨天也由彰化市長林世賢陪同，前來阿興魯肉飯一起品嘗爌肉飯、白菜魯及美味的小菜，與彰化人一起見證、一起為味蕾留下回憶。
爌肉飯是彰化知名小吃，也是彰化人飲食的日常，估計全縣有數百家，彰化人24小時都吃得到爌肉飯，雖說阿興魯肉飯取名魯肉飯，其實還是以爌肉、豬腳為主，當然還有香氣撲鼻的魯肉，以及白切肉等。
8月初阿興魯肉飯8月28日將熄燈消息傳出後，讓很多老顧客十分不捨，紛紛前往消費，每天早上6時半開門，以往要中午12時才賣完，這段時間不到11時就賣光光。今天是營業最後一天，更是10時出頭爌肉就賣完了，但顧客還是點了白切肉，再淋上香噴噴魯肉，吃得很開心，也很傷感。
阿興魯肉飯儘管停止營業，但彰化可以選擇的爌肉飯仍然很多，與阿興魯肉飯口味相近，位在中民街約100多公尺的排隊名店老朱爌肉飯， 也是個不錯的選擇。
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