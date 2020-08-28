洋菇王國再升級 彰化興家農場種出霸王洋菇

彰化縣是洋菇的最大栽種區，興家菇類栽培農場首創縣內採用完全空調環溫控制系統種洋菇，也是第一家建立產銷履歷系統的洋菇栽培農場，可天天採收，安心上架，縣長王惠美今天前往體驗採菇樂，稱讚興家洋菇是彰化之光。

全台洋菇栽種面積約151公頃，竹塘鄉占110公頃，養菇場400多家，年產量約995噸，栽種方式有傳統菇寮，也有現代溫室，興家洋菇業者莊孟引、李美玲夫婦12年前繼承家業，但翻轉種菇方式， 引進空調環溫控制系統，在洋菇在攝氏15至17度之間生長，品質穩定，天天採收，打破一年只有冬季可種植的傳統，而且種出直徑達10公分的霸王洋菇。

李美玲導覽時表示，她家的洋菇農場從堆肥就很講究，每年需要100甲田地的有機稻草，加入有機豆粉和豆渣，密閉室內以攝氏58至60度自然發酵12至14天，培養好菌，殺死壞菌，完全發酵的堆肥送進溫控約12度的培養室走菌；從菌種的下種到出菇，整個流程兩個多月。

場長莊孟引說，傳統養菇轉型到科技養菇，面臨許多挑戰，他不甘心投資上億元設備辛苦種出來的洋菇被當成低價蔬菜，於是到西螺果菜市場擺攤，向蔬果承銷商推銷興家農場栽培的洋菇，終獲盤商訂單，家樂福、好市多、全聯都訂購，家樂福2018年頒贈最佳安心獎給興家農場。