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台中南天宮好有愛！ 今發放愛心物資6區1500戶受惠
台中南天宮協助信徒將關聖帝君聖誕超拔普度法會1500桌普度供品打包成愛心物資箱，今天舉辦愛心物資發放活動捐出，由台中市東區、北區、南區、大里區、太平區、中區等6區里長代領，協助發放給1500低收入戶。
台中南天宮愛心物資發放活動今天上午10時登場，信徒捐出的1500大箱愛心物資全數擺在廟內，相當壯觀。民政局副局長徐照山代表台中市長盧秀燕到場，徐照山說，感謝廟方長年推動公益慈善等活動，向廟方致上最高敬意。與會者還包括發放愛心物資的6區區長、民代與里長逾百人參與。
台中南天宮主任委員吳光雄說，南天宮主祀關聖帝君，每年農曆六月廿四關聖帝君聖誕舉辦超拔普度三天大法會，今年信眾提供的供品多達有1500桌，全數捐做贈弱勢做愛心。
吳光雄指出，台中南天宮今天與信徒共同推行慈善與互助互愛精神，將供品包括沙拉油、白米、麵條、罐頭、米酒、飲料、麥片等打包成1500大箱愛心物資捐出，關懷台灣地方角落弱勢家庭。
吳光雄說明，台中南天宮關帝廟主要宣揚儒釋道學說，倡導忠義精神，以「宗教、文化、教育、醫療、慈善」為宗旨。台中南天宮期待讓這樣的善循環年年傳遞下去，讓受惠的家庭未來也有能力一起參與慈善公益的行列，知足感恩。
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