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田尾休閒農業一日遊程 即日起5個套裝行程優惠價任你挑
每年入夏，彰化縣田尾公路花園也進入淡季，即使今年防疫解封也沒爆發補償性旅遊，田尾鄉公所和業者規畫5條一日遊的精選套裝遊程，即日起到10月31日，持振興三倍券報名，每條路線原價1500元，優惠價1000元，還可參加摸彩。
田尾鄉公所今天公開精選套裝遊程路線，遊客騎電動腳踏車或協力車，各依興趣，暢遊仙人掌和多肉植物、乾燥花盆花DIY、花田採花體驗、庭園咖啡、日式庭園等5條一日遊程。
鄉長林守政說，行政院農業委員會審查，原則上同意劃設田尾公路花園休閒農業區，田尾將成為彰化縣三大休閒農業區之一，鄉公所和田尾公路花園休閒農業區業者合作發展農村旅遊，推廣田尾鄉旅遊產業，建立田尾休閒農業區的品牌識別度及形象之外，讓民眾經由優質的農業旅遊行程，加深認識田尾休閒農業區。
2020田尾休閒農業旅遊套裝行程優惠活動，今天至10月31日截止，活動期間持振興三倍券1000購買原價1500元的套裝行程，還可參加摸彩活動，獎品有機車、洗衣機、冰箱、平板等多項大獎。
購買精選套裝行程必須注意使用限制，例如成團人數、提前一周預約報名、連假不適用或限定親子旅遊，旅遊期間應佩戴口罩、勤洗手，
若民眾有興趣，可洽詢A遊程：田尾歐風租車廣場04-8836668；B遊程：阿嬤私房菜04-8240249；C遊程：世外桃源04-8233198；D遊程：「自耕農」謝先生0932574438；E遊程：船塢餐廳王先生04-8836551。或周一到周五上課時間洽詢04-8832171轉分機333賴小姐。
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