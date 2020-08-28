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烤大豬也有職人認證 下周宣布原民烤豬聯盟成立

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
45位烤豬職人通過培訓及測驗，將獲得南投縣政府授予職人證照。圖／南投縣政府提供
45位烤豬職人通過培訓及測驗，將獲得南投縣政府授予職人證照。圖／南投縣政府提供

南投縣原鄉原住民烤大豬終於也有正式認證了，45名烤豬職人通過培訓及測驗，將獲得授予職人證照、商標證書、信物番刀、肩背帶，代表對烤豬職人的最高認可，8月底在原民局文物館辦理授證儀式後，同時宣布南投縣原民烤豬業者聯盟正式成形。

信義鄉公所指出，原民部落烤大豬創始約在1996年人和部落 ，看起來容易，其實相當講究，舉凡燃料採集、豬隻辨識與處理、上架與綁紮、設備組件使用、調味料及切割技巧、高架調整等，樣樣都需要長久的經驗累積，才能烤出好吃的豬肉。

烤大豬達人透露，20多年來經由口耳相傳，逐步締造烤大豬的傳統，深信要烤好一隻近百斤的全豬，尤其在燃料的選擇上，不應使用木炭，而應使用龍眼樹、相思樹、梅樹及苦茶樹才是烤豬上選的燃料。

南投縣政府為建立全台首創且唯一的原住民烤豬交流平台與認證機制，2020「第一屆南投縣原鄉原住民烤豬認證」，6月先在仁愛鄉、信義鄉辦理兩場次各為期2天的認證培訓課程，並結合信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋開幕，在雙龍國小辦理術科測驗，在審核烤豬職人的同時，讓來自全國的遊客免費品嘗美味的烤大豬。

在果木燻烤炊煙中，45名通過認證的職人通過術科的試煉，不僅獲得專業評審的青睞與認可，也征服了所有與會試吃民眾的味蕾，同時象徵南投縣踏入烤豬界的新里程碑。

45位烤豬職人通過培訓及測驗，將獲得南投縣政府授予職人證照。圖／南投縣政府提供
45位烤豬職人通過培訓及測驗，將獲得南投縣政府授予職人證照。圖／南投縣政府提供

原住民 雙龍瀑布 文物

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