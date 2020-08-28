疫情解封房市熱 請你喝杯咖啡+不二價建案1個月完銷
迎接防疫新生活，在低利助攻下，原本在今年上半年受疫情影響觀望遞延的首購、換屋等剛性需求自住客層，隨著疫情解封後，買盤紛紛出籠，帶動買氣，不少建案開紅盤，甚至有建案以「請你喝杯咖啡」概念打造接待會館，並搭配不二價銷售模式，92戶一個月內完銷。
台中市地政局統計，今年7月買賣移轉棟數，交易量達到4059棟，不僅是今年首次突破4000棟大關，且相較於上月增加11.2%；傳統房市熱區北屯、西屯月增逾5成，海線、烏日等蛋白區新案交屋狀況佳，帶動房市開紅盤。
聚富建設說，公司深耕台中超過13年，一年一案、每案低於百戶細緻規劃，持續穩定推案，近期在台中南區三民西路推出的「聚富暖暖」大樓預售新案採用「不二價」銷售模式，每一戶價格貼在拼圖牆上，資訊完全公開、透明。
業者說明，聚富暖暖以「請你喝杯咖啡」為概念打造接待會館，92戶住家，規劃23至36坪，2到3房，一個月完銷，許多人都是親友口耳相傳而來購屋，主力客層為三、四十歲的軍警及公教人員。
「聚富暖暖」基地緊鄰柳川、坐落於三民西路上，臨路大量退縮，零店面規劃保有居住寧靜與隱私，導入銀級智慧標章與二級結構安全評估，強化建築遮風避雨的無畏能量。
業者說，「聚富暖暖」社區全棟1樓採開放式廊道規劃，整合迎賓、閱讀、健身與共享廚房等動靜態生活機能，搭配戶外兒童空間，打造親子歡笑最美場景，獲年輕族群青睞。
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