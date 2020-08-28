台中社宅流標延後發包的原因？建商：房市爆量大缺工

台中市6處共1640戶社會宅屢次流標或延後發包。大台中不動產開發公會理事長王至亮說，台中市今年推案量較去年更多，面臨缺工、建材漲價等問題嚴峻，社會宅量體大、工期要求嚴格，營建業擔心工資今年漲價超過20%，社宅預算固定的，更難找到工人，難以如期完工，承接意願不高。

台中市地政局統計，台中市今年7月買賣移轉棟數，交易量達到4059棟，不僅是今年首次突破4000棟大關，且相較於上月增加11.2%。

王至亮說明，台中市去年總推案量2700多億元，今年隨著疫情解封，推案量更大，預估較去年多200多億元，案量爆增，營建工人卻不好找，現在營建工人平均年齡超過55歲，年輕人不願意投入，今年工資上漲超過20%，甚至請不到工人，建材也漲價，尤以混凝土漲最多，營建成本墊高。

王至亮指出，社會住宅因量體大，工期要求嚴格，若無法在期限內完工會被罰款，以現在建案推案量大，很多工地在搶工，營建業推估社宅因工資預算是固定的，工人更不好找，難以如期完工，加上建材漲價，承接社宅意願也不高。

一家營造廠表示，台中市土地從去年開始，無論市府或民間招標，一開出來就被搶光，材料、工資一直漲，去年模板、鋼筋、混凝土漲得非常厲害，今年泥水、磁磚缺工，最恐佈缺工嚴重，工資漲了四成，很多營建工人手頭上已承接二、三建案，就算再加工資，也抽不出人手，不見得可以來。

營造廠表示，最慘是去年承攬的營造案，因預算是去年訂的，今年工資、建材一直漲，利潤愈來愈薄，營造業比較擔心接到如社宅等公家建案，要為墊高成本追加預算，困難度高且費時，甚至有營造廠可能等不及追加預算就倒閉了。