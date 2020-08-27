台中花博虧損逾38億元 綠議員籲呈報監察院調查

台中花博虧損新台幣38.2億，藍綠對於虧損原因各有主張，審計處長吳錦祥今天指出，相關究責正在進行中。對於民進黨籍議員要求提報監察院，他則說考慮研辦。

台中世界花卉博覽會2018年11月3日開幕，台中市政府原規劃，台中市民申辦花博卡可享免費入園一次，第二次後全期間無限次半價免費，但台中市長盧秀燕上任後，開放台中市民、全球12歲以下兒童都可免費入園參觀。

台中花博閉幕1年多，台中市議會審議台中花博追加預算、營收等相關專案報告，藍綠各有主張。19日台中市議會審查台中花博特別預算，議員不滿報告內容未能釐清短絀38.2億元責任，要求退回，但因「決算法」決算沒有退回程序。

審計處今天就議員質疑補充資料，台中市議會今天召開臨時會繼續審查，經討論議員認為市府交通局資料不足，最後大會主席宣布，市府再補足不足資料，定期會時再議。

國民黨籍市議員黃健豪認為，審計處報告中，門票短差13億元，計算標準為800萬人次，每張門票210元，還未扣掉前市府核定的免費入園人次以及後續的票價優惠。

國民黨籍市議員楊正中、李中表示，花博虧損的原因是因門票委託代售案「喪權辱市」，當初規劃花博卡在日後將轉作市民卡使用，但拿到的卻是一般的悠遊卡，儲存空間不夠，無法作為市民卡。

民進黨籍市議員江肇國指出，免費政策是花博最直接、主要的虧損原因，諸如大宗切票、花博卡製作都是轉移免費政策的負面衝擊，他認為，目前台中花博的虧損討論已淪為政治口水，損害的還是市民、市庫。

民進黨市議員賴佳微認為，花博卡本要轉為市民卡，但新市府上任後，取消花博卡的停車優惠，導致大堆的花博卡堆置在倉庫中，責任應在執行不利的新市府。民進黨籍市議員黃守達建議，應將此案呈報監察院。

吳錦祥表示，審計處歷年來針對花博特別預算的執行提出諸多審查意見，針對花博歲入嚴重短收也已提出預警性審核意見，列入2016年至2019年度總決算審核報告，但市府未妥為處理，相關究責作業進行中。至於呈報監察院，已經在考量研辦。