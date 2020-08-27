快訊

單片口罩、熔噴布徵收價調漲 10月起通路口罩恐漲價

獨／交大、陽明新學期強制遠距課2周 最快明年元旦放寒假

台中花博虧損逾38億元 綠議員籲呈報監察院調查

中央社 / 台中27日電
台中花博結束1年多，但因花博特別預算被審計處揪出差短38.2億，相關責任還在追究中。圖／台中市新聞局提供
台中花博結束1年多，但因花博特別預算被審計處揪出差短38.2億，相關責任還在追究中。圖／台中市新聞局提供

台中花博虧損新台幣38.2億，藍綠對於虧損原因各有主張，審計處長吳錦祥今天指出，相關究責正在進行中。對於民進黨籍議員要求提報監察院，他則說考慮研辦。

台中世界花卉博覽會2018年11月3日開幕，台中市政府原規劃，台中市民申辦花博卡可享免費入園一次，第二次後全期間無限次半價免費，但台中市長盧秀燕上任後，開放台中市民、全球12歲以下兒童都可免費入園參觀。

台中花博閉幕1年多，台中市議會審議台中花博追加預算、營收等相關專案報告，藍綠各有主張。19日台中市議會審查台中花博特別預算，議員不滿報告內容未能釐清短絀38.2億元責任，要求退回，但因「決算法」決算沒有退回程序。

審計處今天就議員質疑補充資料，台中市議會今天召開臨時會繼續審查，經討論議員認為市府交通局資料不足，最後大會主席宣布，市府再補足不足資料，定期會時再議。

國民黨籍市議員黃健豪認為，審計處報告中，門票短差13億元，計算標準為800萬人次，每張門票210元，還未扣掉前市府核定的免費入園人次以及後續的票價優惠。

國民黨籍市議員楊正中、李中表示，花博虧損的原因是因門票委託代售案「喪權辱市」，當初規劃花博卡在日後將轉作市民卡使用，但拿到的卻是一般的悠遊卡，儲存空間不夠，無法作為市民卡。

民進黨籍市議員江肇國指出，免費政策是花博最直接、主要的虧損原因，諸如大宗切票、花博卡製作都是轉移免費政策的負面衝擊，他認為，目前台中花博的虧損討論已淪為政治口水，損害的還是市民、市庫。

民進黨市議員賴佳微認為，花博卡本要轉為市民卡，但新市府上任後，取消花博卡的停車優惠，導致大堆的花博卡堆置在倉庫中，責任應在執行不利的新市府。民進黨籍市議員黃守達建議，應將此案呈報監察院。

吳錦祥表示，審計處歷年來針對花博特別預算的執行提出諸多審查意見，針對花博歲入嚴重短收也已提出預警性審核意見，列入2016年至2019年度總決算審核報告，但市府未妥為處理，相關究責作業進行中。至於呈報監察院，已經在考量研辦。

花博 台中市

延伸閱讀

北市花博新生公園 一日遊百花宴、賞4景

相關新聞

台中每戶平均收入129.8萬 市民：是夢吧

台中市政府主計處公布2019年全市家庭收支調查等數據，平均每戶所得收入129.8萬元，六都中排第四，自用住宅平均建坪51...

彰縣YouBike明年1月到期 縣府評估續約也不排除換系統

彰化縣政府委外經營公共自行車YouBike，7年營運契約將在明年1月到期，目前在彰化、員林、鹿港設有68處單車租賃站點，...

剩144萬張花博卡怎麼用？台中市交通局：歸屬權還待釐清

花博結束1年多，前市府製作300萬張「花博卡」至今還有144萬張未發出。卡片何去何從？藍、綠各有意見。國民黨議員李中說，...

南女跨領域咖啡課成教學模組 雄女、台中女中來取經

台南女中兩年來因應新課綱，並執行教育部深耕計畫，推出「人工智慧咖啡GO」、「記憶的氣味」課程，已建立教學模組；今天舉辦觀...

銀髮族站上舞台 演出平凡又浪漫的愛情

人生70才開始，銀髮族也能演舞台劇！盜火劇團演藝團隊進駐彰化員林演藝廳，今年開放給彰化在地銀髮族報名參演舞台劇，銀髮族素...

總獎金10萬元！台中9月推「無車低碳通勤抽獎」

搭乘大眾運輸，有機會抽10萬獎金！台中市環保局「無車低碳通勤抽獎」9月1日開跑至9月22日國際無車日，只要參加「1週1天...

彰化田尾公路花園卡嘜拉 製播節目教你拈花惹草　

社團法人彰化縣田尾公路花園協會「卡嘜拉」，攝影棚本月開張，邀請田尾公路花園園藝業者上節目，錄製園藝專輯和直播，放在協會粉...

影／南投藝術季登場 培養在地學子參與戲劇演出

「2020 南投劇場藝術季」邁入第七年，今年以南投和埔里「雙城藝遊」串連，累積南投豐厚的藝文能量，讓更多民眾欣賞藝文表演...

爭取國中小教室班班有冷氣 南投展開校園會勘電力盤點

趕在開學前，南投縣展開會勘國中小電力盤點作業，爭取未來讓教室班班有冷氣，縣長林明溱希望在9月底前完成各國中小電力改善盤點...

溪湖善心人和企業響應 愛心待用餐券多六倍捐家扶兒少

新冠肺炎疫情衝情經濟，弱勢家庭更弱勢，彰化縣溪湖鎮允將國際、點麵線等公司餐館，集資發行愛心待用券720張，招待彰化家扶中...

明德高中附設國小招生遭質疑違法 教育局強調合規定

台中市府近日核准明德高中附設國小設校，在109學年度辦理招生，市議員李天生今質疑該校地面積不大，未與校本部相連，銜接兩校...

74號道路太平中山路口將裝隔音牆 警所員警慶：終於！

台中市太平區新成立的新高國小旁就是74號道路，有噪音困擾，因即將開學，立委何欣純向公路總局反映後，百公尺的隔音牆完成裝設...

熱門新聞

高雄市政府今晚宣布明天正常上班上課 六龜、甲仙等山區授權區長宣布

逆轉！高市府宣布 高雄5山區停班停課

南部豪雨狂炸 今雨勢更強…高雄五區停班停課

台北市暴雨不停 水利署發布士林區淹水一級警戒

台南市政府晚間10時宣布：明天正常上班上課

老店爆違規歇業...柯文哲再提和碩 北市12店家斷水斷電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。