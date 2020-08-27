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彰縣YouBike明年1月到期 縣府評估續約也不排除換系統
彰化縣政府委外經營公共自行車YouBike，7年營運契約將在明年1月到期，目前在彰化、員林、鹿港設有68處單車租賃站點，每月約有18萬車次，彰化縣府每年需負擔約2、3千萬的騎乘補貼與維護等費用，彰化縣府城觀處指出，彰化公共自行車仍會持續提供服務，但需評估沿用原本YuuBike或加入新系統的公共自行車。
彰化YouBike單車從2014年1月7日啟用，縣府委由捷安特公司營運，委任契約到2021年1月6日止，起初設站希望便利觀光客，有別其他縣市由工務單位主管，彰化是由城觀處主管YouBike單車業務，但統計發現，YouBike使用有7成以上是學生。
城觀處統計，68處單車租賃站點中，彰化火車站前站、員林火車站前是最熱門的借用站，單月租用可達2萬人次，相較之下鹿港鎮單車租賃使用情況不如預期，周轉率偏低，今年上半年租用人次最低的鹿港國小站和鹿港鎮立圖書館，借用人次只有100到200人次。
彰化縣YouBike原由縣府全額補助前30分借車費10元，從2016年2月開始，改為縣府補助5元、民眾自行負擔5元，光是騎乘補貼費縣府每年須負擔約1千多萬，目前仍處虧損狀態，彰化縣府城觀處長田飛鵬說，評估對環境友善，以未來趨勢，公共自行車仍有需求，彰化仍會持續服務。
田飛鵬表示，傳統樁柱型YouBike要擴站成本高，就現況評估不大可能再增加站點，反倒現在新興的無樁型透過GPS掌握自行車位置，外縣市開始試辦，彰化也會納入考量，近期會找業者商討評估再依據需求上網招標，考量越來越多元的共享車輛服務下，縣府也會朝向制定自治條例做全面性的規範。
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