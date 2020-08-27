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剩144萬張花博卡怎麼用？台中市交通局：歸屬權還待釐清

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
花博結束1年多，前市府製作300萬張「花博卡」至今還有144萬張未發出，卡片何去何從？台中市交通局長葉昭甫表示，因花博票務採購案預算截至目前仍未經議會審議通過，在案契約尚未與廠商完成決算前，剩餘卡片的使用歸屬，存在疑慮，釐清後才能活化。圖／台中市新聞局提供
花博結束1年多，前市府製作300萬張「花博卡」至今還有144萬張未發出，卡片何去何從？台中市交通局長葉昭甫表示，因花博票務採購案預算截至目前仍未經議會審議通過，在案契約尚未與廠商完成決算前，剩餘卡片的使用歸屬，存在疑慮，釐清後才能活化。圖／台中市新聞局提供

花博結束1年多，前市府製作300萬張「花博卡」至今還有144萬張未發出。卡片何去何從？藍、綠各有意見。國民黨議員李中說，花博卡的晶片是一般悠遊卡，前交通局長王義川前天還在臉書貼文，可擴充變成市民卡？審計處應詳查當初報價是不是高階智慧卡？民進黨議員黃守達建議，花博卡可當「市民限定公車優惠卡」，趁機檢討免費公車政策，不要浪費。

李中表示，前交通局長王義川日前又在臉書上說，花博卡可整合志工點數、敬老愛心…等功能直接變成市民卡，他親自向前悠遊卡公司總經理請教，一般悠遊卡與多功能智慧卡的芯片設計和資料欄位是不一樣的，一般卡無法作為智慧市民卡。

李中質疑，若可變市民卡，要儲存的資料越多、安全加密等級要很高，費用就貴，是否當初廠商報價是高階智慧卡？最後只拿到一般卡？有錢被吃掉了？並追問審計處長，前市長林佳龍對著一群記者說卡片是廠商回饋，一毛錢都不用花，1.2億元製卡費用是否需要支付、核銷？審計處長則閃躲表示，要請市府回答。

民進黨議員黃守達說，剩餘花博卡最簡單解套方式是當「市民限定公車優惠卡」，只有台中市民可免費搭公車，現在藍、綠都在檢討免費公車政策，利用限成卡片轉型最快。

國民黨議員黃健豪指出，花博決算報告沒過，跟廠商官司未解，這些卡片的「物權」是誰的？審計處一直建議市府運用花博卡，卻沒有先解決這個問題，根本是陷人於罪。

台中市交通局長葉昭甫表示，花博未解爭議積極處理，剩餘144萬張花博空白卡，因花博票務採購案預算截至目前仍未經議會審議通過，審計處的花博決算報告也還未獲通過，在案契約尚未與廠商完成決算前，剩餘卡片的使用歸屬，存在疑慮，待後續釐清加上契約爭議處理完畢後，會研擬活化使用。

花博 公車

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