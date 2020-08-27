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南女跨領域咖啡課成教學模組 雄女、台中女中來取經
台南女中兩年來因應新課綱，並執行教育部深耕計畫，推出「人工智慧咖啡GO」、「記憶的氣味」課程，已建立教學模組；今天舉辦觀摩研習會要推動到他校，吸引雄女、台中女中共12所學校老師參加。台南女中表示，若有學校欲以此模組開課，會提供支援。
台南女中是教育部深耕計畫學校，前先開「人工智慧咖啡GO」選修課程，跨領域結合化學、科技、數學、英文、國文、家政、藝術老師，讓學生從種咖啡、烘焙、品嘗、篩豆、了解咖啡的成分到擺盤、寫二行詩，學到不同領域的知識；接著開「記憶的氣味」，讓學生利用寫程式的方式製作電子鼻，分析食物的氣味。
這套課程已建立好教學模組，台南女中今天舉辦觀摩研習會，由數學老師洪士薰、謝淑莉、國文老師張珮娟、英文老師吳曜任、科技老師林威昇、美術老師王政凱、家政老師邱奕嫻等輪番上陣，介紹咖啡文學、數位聞香師原理與實作、咖啡瑕疵豆的人工智慧判選、康定斯基擺盤美學，以及分子料理的咖啡晶球。
台南女中教務主任胡瑞原表示，分子料理的咖啡晶球是將芥末、醬油製作成如卵狀的晶球，其中醬油部分以咖啡豆為天然色素，展現另種生活素養。胡瑞原說，「人工智慧咖啡GO」已獲得教育部深耕教育計畫銀質獎，都是值得分享的課程與教學模組，也本著深耕計畫的目的，分享及推廣到他校。這次共有台中女中、雄女、新豐高中共12所學校30多名老師參加，期待這套課程也能在他校上演。
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