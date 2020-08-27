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電商平台攜手編舟計畫 助身障者創業翻轉人生

中央社 / 台中27日電

為了協助身障者及弱勢家庭，電商平台與編舟計畫共同合作的商業慈善未來聯聚社今天在台中市正式啟動，將助身障者及弱勢家庭透過電商平台創業，進一步翻轉人生。

今天的啟動儀式由東森集團旗下新連鎖事業總經理彭振東與編舟計畫創辦人張婕等人共同主持。第一對加入並成功創業的身障者許世皇、玻璃娃娃陳靜琪夫妻檔，也到場現身說法。

彭振東指出，身障人士平時靠政府補助過日子，生活相當不易，希望藉由與編舟計畫合作，協助身障人士自立更生，進一步翻轉人生。

張婕表示，編舟計畫搭建平台以跨通路策略，建立企業新零售的社交電商模式，同時打造身障公益群，共同逆轉身障人士成為「授人以魚，不如授人以漁」的堅強團隊。

最早加入的是許世皇、陳靜琪夫妻，其中許世皇是遭電擊受創的身障者，而陳靜琪則是來自馬來西亞玻璃娃娃，兩人自6月底加入電商平台。由於許世皇沒有雙手，只能靠嘴唇「滑」手機、上線做生意，並在臉書努力分享，與在路邊開發等，逐步達到創業目標。

本身是口畫家的許世皇說，過去他在路邊頂著大太陽賣畫或掛飾，收入相當不穩定，一個月甚至賣不到1000、2000元。如今透過這項計畫加入東森社交電商平台，短短2個月已有3萬多元收入，夫妻都相當開心。

身障者 電商 創業

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