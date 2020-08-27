銀髮族站上舞台 演出平凡又浪漫的愛情

人生70才開始，銀髮族也能演舞台劇！盜火劇團演藝團隊進駐彰化員林演藝廳，今年開放給彰化在地銀髮族報名參演舞台劇，銀髮族素人演員演出他們自己的生命故事，70歲的肉攤老闆黃儒嫻說，原本以為退休的老年生活會過得孤獨無聊，從沒想過有一天自己會站上舞台，讓她重新充滿青春活力。

盜火劇團進駐員林演藝廳，將於8月29日、30日下午在員林演藝廳發表由素人銀髮族參演的新劇「銀色異夢」，今天在員林演藝廳舉辦駐館計畫成果展演記者會，縣長王惠美、彰化縣文化局長張雀芬、縣議員黃千宴等人與會。

王惠美說，今年盜火劇團聚焦銀髮族群的藝術參與，共同創作「銀色異夢」，由彰化在地11位銀髮長者擔任素人演員，發展出具在地特色，又富有人情味的全新文本，歡迎大家前來欣賞。購票可上兩廳院購票系統https://reurl.cc/L3Gx9e。

黃儒嫻說，她第一次演戲，其實很緊張害怕和驚喜，從忙碌的肉攤工作退休後，平常只能靠視訊和兒女連絡，為免老年孤獨無聊，所以她也主動參加馬興社區活動，今年又報名參加演出，也完成她更多彩多姿的退休生活。

63歲的夫妻檔素人演員梁貴子和陳明樂演出由他們真實人生改編的故事，陳明樂的右手年輕時因工作遭機器輾斷，梁貴子小時候因小兒麻痺腳行動不便，兩人互相扶持共譜浪漫愛情的事故也被搬上舞台。