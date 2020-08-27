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總獎金10萬元！台中9月推「無車低碳通勤抽獎」

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市環保局「無車低碳通勤抽獎」9月1日開跑至9月22日國際無車日，只要參加「1週1天無車（ㄐㄩ）低碳通勤抽獎」活動響應，只要在台中市內使用「自行車」、「步行」、「大眾運輸」三項任一方式通勤，就有機會抽獎。圖／台中市新聞局提供
台中市環保局「無車低碳通勤抽獎」9月1日開跑至9月22日國際無車日，只要參加「1週1天無車（ㄐㄩ）低碳通勤抽獎」活動響應，只要在台中市內使用「自行車」、「步行」、「大眾運輸」三項任一方式通勤，就有機會抽獎。圖／台中市新聞局提供

搭乘大眾運輸，有機會抽10萬獎金！台中市環保局「無車低碳通勤抽獎」9月1日開跑至9月22日國際無車日，只要參加「1週1天無車（ㄐㄩ）低碳通勤抽獎」活動響應，只要在台中市內使用「自行車」、「步行」、「大眾運輸」三項任一方式通勤，就有機會得到1000元或2000元禮券，總抽獎禮券金額高達10萬元。

環保局表示，活動任務分時間進行，任務一從9月1日至9月6日騎「自行車」通勤；任務二9月7日至9月13日「步行」通勤；任務三從9月14日至9月20日搭乘「大眾運輸」通勤；任務四是9月22日國際無車日當日選「前三者任一項」通勤。

每項任務時間內選1天完成指定通勤方式，並在臉書粉絲專頁「台中好環保」貼文按讚、留言tag@1位好友與上傳照片，再分享，即完成指定任務。

環保局表示，每完成1次指定任務，即可獲得1次「樂活獎1000元禮券」抽獎資格，共90個名額，完成全部四項任務，就有4次抽獎機會，中獎機率也越高；另有「創意獎2000元禮券」，由主辦單位選出令人驚豔或其他具創意低污染通勤方式的照片，共5個名額，得獎名單將9月30日線上：https://reurl.cc/9EMo1x公布查詢。

環保局長吳志超說，這項活動是響應9月22日國際無車日及守護空氣品質宣導月，鼓勵民眾持續使用低汙染的交通工具。

中市交通局統計，今年1至6月，台中iBike每月平均騎乘人次約70萬人次，公車每月平均運量約880萬人次。

台中市環保局「無車低碳通勤抽獎」9月1日開跑至9月22日國際無車日，只要參加「1週1天無車（ㄐㄩ）低碳通勤抽獎」活動響應，只要在台中市內使用「自行車」、「步行」、「大眾運輸」三項任一方式通勤，就有機會抽獎。圖／台中市新聞局提供
台中市環保局「無車低碳通勤抽獎」9月1日開跑至9月22日國際無車日，只要參加「1週1天無車（ㄐㄩ）低碳通勤抽獎」活動響應，只要在台中市內使用「自行車」、「步行」、「大眾運輸」三項任一方式通勤，就有機會抽獎。圖／台中市新聞局提供
台中市環保局「無車低碳通勤抽獎」9月1日開跑至9月22日國際無車日，只要參加「1週1天無車（ㄐㄩ）低碳通勤抽獎」活動響應，只要在台中市內使用「自行車」、「步行」、「大眾運輸」三項任一方式通勤，就有機會抽獎。圖／台中市新聞局提供
台中市環保局「無車低碳通勤抽獎」9月1日開跑至9月22日國際無車日，只要參加「1週1天無車（ㄐㄩ）低碳通勤抽獎」活動響應，只要在台中市內使用「自行車」、「步行」、「大眾運輸」三項任一方式通勤，就有機會抽獎。圖／台中市新聞局提供

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