彰化田尾公路花園卡嘜拉　製播節目教你拈花惹草　

社團法人彰化縣田尾公路花園協會「卡嘜拉」，攝影棚本月開張，邀請田尾公路花園園藝業者上節目，錄製園藝專輯和直播，放在協會粉絲團和YouTube供社會大眾點閱，增加園藝知識，也樹立田尾公路花園的專業形象。

田尾公路花園協會6年前開始在粉團影片區，陸續放置園藝、旅遊、教育等影片，不是在商店拍攝，就是在公路花園戶外取景。協會理事長李立宇希望有個良好錄影場地，增加與消費者互動，今年運用勞動部多元就業方案培力計畫經費租借錄影器材，協會添購液晶顯示器，本月啟用攝影棚，錄製節目和直播。

時下流行多肉植物，不少消費者把多肉植物與仙人掌當成一家人，導致種植失敗。田尾公路花園協會攝影棚直播主題，就用多肉植物打頭陣，直播協會專案經理和園藝業者對談養護秘訣，吸引數以百計網友觀看。李立宇也錄製照顧植物的專輯，分門別類說明原生環境是雨林、沙漠、高地、溫帶等植物的照顧方法。

李立宇說，協會成立農好綠學苑，訂定M（市場）I（傳承）T（技術）三大目標，設置課程組、行銷組、就業組，各組將在攝影棚裡錄製相關影片和直播，宣導教育訓練．旅遊資訊、研習考照等活動內容，最重要的是統合在地業者共同經營農好綠學苑，取代各自為政。