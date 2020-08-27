影／南投藝術季登場 培養在地學子參與戲劇演出

「2020 南投劇場藝術季」邁入第七年，今年以南投和埔里「雙城藝遊」串連，累積南投豐厚的藝文能量，讓更多民眾欣賞藝文表演，也培養南投學子參與戲劇演出。

「南投劇場藝術季」，邀請到國內知名藝文團隊共襄盛舉，包括愛樂劇工廠、阮劇團、藝想台灣劇團，以及首次參加藝術季的狂想劇場、栢優座及 TAI 身體劇場，都將帶來經典作品。演出類型囊括戲劇、舞蹈、音樂、親子，除此之外，還有藝文講座、青少年劇場、表演藝術工作坊、校園表演藝術示範演出。

策展人林浿安說，藝術季以「表演藝術賞析」及「在地人文推廣」為二大目標，針對在地人文、環境、青少年及樂齡人口，細分經典劇場、人才培育及藝文推廣三大方向，在後疫情時代，希望民眾呼朋引伴振興「藝」起來！

栢優座的經典文學作品「懸河醫生館」、TAI 身體劇場以「橋下那個跳舞」呈現傳統與都市的文化反差、愛樂劇工廠帶來「老鼠娶親之公主不想嫁」、新生代劇場先鋒「島上的最後晚餐」、藝想台灣劇團的「十二生肖系列 2」將生肖傳奇再現，以及阮劇團為藝術季量身打造的「熱天酣眠青春版」重現莎士比亞經典作品。其中「十二生肖系列 2」在埔里藝文中心演出，其餘皆在南投文化局演藝廳。

「人才培育」則包括 2 梯次青少年劇場及 8 場次的表演藝術工作坊，專為國小五、六年級、國中生設計的音樂劇課程「南投鼠國護衛隊」，9月19日 將與愛樂劇工廠同台演出。