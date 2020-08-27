快訊

北北基升級豪雨、士林區一級淹水警戒！ 全台18縣市豪大雨特報注意雷擊

評／滲透遠超「千人計畫」？陸在全球廣設人才招募站

中市9月起交通大執法 10易肇事路口列重點

中央社 / 台中27日電

台中市警察局將於9月1日起，展開為期1個月的交通大執法，警方今天表示，包括西屯區台灣大道與安和路口、台灣大道與文心路口等10大易肇事路口將是執法重點。

警方指出，路口的車輛及行人時常因搶快或未互相禮讓造成事故發生，而行人是所有用路人中最弱勢的族群，一旦發生事故往往造成嚴重的傷亡。為維護路口安全及行人路權，警察局將於9月1日起進行路口大執法，為期1個月。

警察局表示，這次路口大執法，重點項目包括「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」。

此外，包括西屯區台灣大道與安和路口、台灣大道與惠來路口、台灣大道與惠中路口、台灣大道與文心路口、環中路與中清路口、環中路與西屯路口、環中路與市政路口、北屯區環中東路與太原路口、北區三民路與崇德路口、潭子區環中路1段與中山路口等10大易肇事路口將列為執法重點，以防止事故發生。

台中市警察局長楊源明呼籲民眾，行經路口時應確實「慢、看、停」，並注意禮讓行人，營造安全友善交通環境；並強調「交通安全、民眾安心」，是警方執法的目的，呼籲民眾務必遵守交通規則，以共同守護中市交通安全與秩序。

警察 事故 台中市

延伸閱讀

中市警民同心民眾安心 表揚績優義警拚治安

影／中市路口大執法 交通安全大升級

影／中市「巿寶」116歲人瑞迷途 暖警助她返家

3大基金執行率偏低 中市朝野齊轟

相關新聞

台中每戶平均收入129.8萬 市民：是夢吧

台中市政府主計處公布2019年全市家庭收支調查等數據，平均每戶所得收入129.8萬元，六都中排第四，自用住宅平均建坪51...

總獎金10萬元！台中9月推「無車低碳通勤抽獎」

搭乘大眾運輸，有機會抽10萬獎金！台中市環保局「無車低碳通勤抽獎」9月1日開跑至9月22日國際無車日，只要參加「1週1天...

彰化田尾公路花園卡嘜拉　製播節目教你拈花惹草　

社團法人彰化縣田尾公路花園協會「卡嘜拉」，攝影棚本月開張，邀請田尾公路花園園藝業者上節目，錄製園藝專輯和直播，放在協會粉...

影／南投藝術季登場 培養在地學子參與戲劇演出

「2020 南投劇場藝術季」邁入第七年，今年以南投和埔里「雙城藝遊」串連，累積南投豐厚的藝文能量，讓更多民眾欣賞藝文表演...

爭取國中小教室班班有冷氣 南投展開校園會勘電力盤點

趕在開學前，南投縣展開會勘國中小電力盤點作業，爭取未來讓教室班班有冷氣，縣長林明溱希望在9月底前完成各國中小電力改善盤點...

溪湖善心人和企業響應 愛心待用餐券多六倍捐家扶兒少

新冠肺炎疫情衝情經濟，弱勢家庭更弱勢，彰化縣溪湖鎮允將國際、點麵線等公司餐館，集資發行愛心待用券720張，招待彰化家扶中...

明德高中附設國小招生遭質疑違法 教育局強調合規定

台中市府近日核准明德高中附設國小設校，在109學年度辦理招生，市議員李天生今質疑該校地面積不大，未與校本部相連，銜接兩校...

74號道路太平中山路口將裝隔音牆 警所員警慶：終於！

台中市太平區新成立的新高國小旁就是74號道路，有噪音困擾，因即將開學，立委何欣純向公路總局反映後，百公尺的隔音牆完成裝設...

台中大智路打通 復興路四段今晚進行道路改善

配合台中大智路打通工程、復興路中央安全島打除，台中市建設局將在今天封閉復興路四段（大勇街至大智路）進行道路改善工程，預計...

宣導八大類場所戴口罩 南投下周視民眾順從度再開罰

南投縣內風景區多，衛生單位近日宣導民眾配合戴口罩有持續上升趨勢，鑒於中央流行疫情指揮中心宣布出入八大類人潮擁擠或密閉場所...

盧秀燕與侯友宜齊名成藍營一姐？盧：多重視中部議題

TVBS民調公布全台政治人物滿意度調查，市長盧秀燕排名第7，成為前10名中唯2的藍營首長，對此盧秀燕表示，對於任何民調都...

更生人種樹番茄因疫情受創 南投更保購買產品助度難關

浪子回頭金不換！水里鄉莊姓果農曾因犯罪服刑，104年假釋出獄後悔改，在水里鄉山區種植「樹番茄」並陪伴父母度過晚年，他去年...

熱門新聞

台南明天是否停班、停課？預計今晚10時後宣布

高雄大雨 女騎士慘跌水溝機車滅頂

高雄市政府今晚宣布明天正常上班上課 六龜、甲仙等山區授權區長宣布

逆轉！高市府宣布 高雄5山區停班停課

南部豪雨狂炸 今雨勢更強…高雄五區停班停課

台南市政府晚間10時宣布：明天正常上班上課

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。