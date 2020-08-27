爭取國中小教室班班有冷氣 南投展開校園會勘電力盤點

趕在開學前，南投縣展開會勘國中小電力盤點作業，爭取未來讓教室班班有冷氣，縣長林明溱希望在9月底前完成各國中小電力改善盤點事宜，並表示縣府需自籌1.1億元的配合款，也會努力配合籌措辦理；行政院中辦執行長蔡培慧上午也前往竹山現勘中州國小，表示目前為止已完成56所會勘，中央地方攜手並進，預計在9月4日前完成首波18所學校會勘。

南投縣長林明溱指出，7月分即建議中央將國中小學教室加裝冷氣，並爭取前瞻計畫補助，以解決教室酷熱難耐，上課揮汗如雨問題；中央善意回應地方需求，教育部也同意匡列經費改善，規劃於牛金牛牛2022年2月底前完成高中以下學校電力系統改善及冷氣裝設事宜。

中辦執行長蔡培慧說，南投縣計有173所國中小學，行政院中部辦公室到目前已完成56所會勘，爭取在年底完成第一波學校教室安裝冷氣，預計9月4日前可完成首波18所學校會勘。

針對外界關心未來電費支應問題，蔡培慧並表示，國中小是義務教育，水電費原來就有匡列預算，如109學年度有17.29億元將併同納入一般性的教育補助款水電費來設算；高中則依現行使用者付費方式辦理，具體來說就是公平使用、節能不浪費電。