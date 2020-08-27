溪湖善心人和企業響應 愛心待用餐券多六倍捐家扶兒少

新冠肺炎疫情衝情經濟，弱勢家庭更弱勢，彰化縣溪湖鎮允將國際、點麵線等公司餐館，集資發行愛心待用券720張，招待彰化家扶中心扶助的家庭享用愛心待用餐，今天中午22名家扶兒少先嘗鮮，都吃得碗盤朝天，意猶未盡。

溪湖鎮「點麵線」老闆劉致瑋、葉思瑜夫妻原本從事土木工程，育有未滿2歲幼兒，一家三口的小家庭已讓他們感受經濟壓力，改行開麵線店之後，發想照顧弱勢家庭，透過溪湖鎮大竹里辦公室結合在地資源，原本要贈送100張愛心待用餐券給彰化家扶中心，消息傳出迴響熱烈，允將國際業者、大武宮五年千歲愛心會、點麵線餐館和大竹里辦公室都加碼，合計捐出720張愛心待用餐券。

允將國際老闆林紘瑞、大武宮五年千歲愛心會理事長陳益民和點麵線老闆劉致瑋，都勉勵家扶兒少注重身體健康，用功讀書，「呷乎飽」，不必擔心吃飯問題。大竹里長何炳樺說，彰化家扶在溪湖鎮只有一家愛心商店，就是今天加入的點麵線餐館，希望捐出愛心待用券能拋磚引玉，鼓勵更多工商企業參與。