明德高中附設國小招生遭質疑違法 教育局強調合規定

台中市府近日核准明德高中附設國小設校，在109學年度辦理招生，市議員李天生今質疑該校地面積不大，未與校本部相連，銜接兩校區天橋也尚未興建完成，不合申請設校規定，市府核准設校、招生已涉嫌違法，要求追究責任。

中市教育局表示，經報請教育部請示，105年核定設校時曾要求規劃增設兩校區之間的天橋，確保學生安全，但未要求招生前就要完成天橋架設，顯見此非審核設校必要條件，市府先設校、招生，之後再架設天橋，並未違反規定，校方也保於明年度優先推動天橋興建。

教育局也解釋，明德高中全校校地總面積3萬4482平方公尺，樓地板面積7萬790.3平方公尺(含新建校舍8112.6平方公尺)，以學校3531位學生，每位學生擁有19.88平方公尺，符合國中小每生樓地板面積17平方公尺之規定。

議員李天生質疑，明德高中在校本部對面停車場用地設雙語國小，教育局已核准並辦招生，但這處國小的校地面積狹小，未與校本部相連，也沒有運動場地，如同一間補習班，是否合於設校規定？

李天生說，國中小學校區不應該任意分散，東一塊、西一塊如何實施教學？教育部明明要求興建天橋，連接兩處校區，但至今未完成就招生，恐危害學童出入安全。