74號道路太平中山路口將裝隔音牆 警所員警慶：終於！

台中市太平區新成立的新高國小旁就是74號道路，有噪音困擾，因即將開學，立委何欣純向公路總局反映後，百公尺的隔音牆完成裝設，何欣純和公路總局第二區養護工程處人員上午前往勘查，同時決定再延長百公尺，解決相鄰的新平派出所位在匝道口同樣受噪音之苦的問題。同時，也因74號道路旁的新建案不斷推出，何欣純要求二工處人員進行調查，表示會協助爭取預算在必要地點加裝隔音牆，解決住戶的噪音問題。

新高里長江姿樺指出，該里是太平人口增加最快速的里，許多新建案都在74號道路旁，10月就有3百戶的社會住宅住戶會遷入，未來還有1千戶，希望同時能興建隔音牆。

太平警分局分局長高誌良上午親自到簡報會場，反映位在匝道口的新平派出所深受噪音之苦；車輛在路口的煞車聲和經過橋樑伸縮縫時的跳動聲，都讓員警們非常困擾，希望隔音牆由新高國小再延伸百公尺，解決派出所員警上班時的噪音困擾。

二工處長劉世桐說，關於警方的反映，該處會在年底發包，一路由新高國小旁的隔音牆延長百公尺至中山路口，預計明年2月興建，3月完工。