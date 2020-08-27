興大暑假10梯次「小貓頭鷹夏令營」名額秒殺受好評

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
中興大學創新產業暨國際學院主辦的「小貓頭鷹營」超熱門，有獎徵答時間，興大創產學院王升陽院長頒發獎品給學員。圖／興大提供
中興大學創新產業暨國際學院主辦的「小貓頭鷹營」超熱門，有獎徵答時間，興大創產學院王升陽院長頒發獎品給學員。圖／興大提供

中興大學創新產業暨國際學院主辦的「小貓頭鷹營」超熱門，今年暑假共開3梯次綜合營、7梯次主題營，吸引500多名小學生參加。8月26日營隊舉辦「換物趣」活動，開放學員帶家中的玩具進行二手交換，興大校長薛富盛特地出席有獎徵答活動，親手送出簽名版小貓頭鷹抱枕。

小貓頭鷹營隊2012年開辦，營隊活動場地位於中興大學校本部，自然生態多元且師資優良，9年來樹立良好口碑，深獲家長肯定與學員喜愛。從開辦初期每梯2-3個班，茁壯至今每梯4-5個班，約150位小朋友，近年來，更是一開放即秒殺額滿，十分熱門。

興大創新產業暨國際學院表示，為了讓國小孩童能在學科以外的領域有更多的探索，小貓頭鷹營網羅各類課程，包含多元藝術課程、steam系列、樂高程式拼組、木工體驗、理財財商、桌遊探索、自然生態探索、藍帶烘焙課程、認識3D列印、體驗了解電視主播及廣播DJ日常、認識中醫等多樣主題課程，並分為每日不同領域課程的綜合營及主題營兩類，讓家長與孩子能自己組合喜歡的寒暑假生活。

8月17日至28日舉辦的第三梯次綜合營，共有150名學生參加，每班配置專業師資及3位小隊輔，課程涵蓋自然生態課程3-4堂、烘培1堂、美學1堂、木工或科普1堂、lego2堂、昆蟲甲蟲1-2堂、財商及語言表達課等，小朋友聽的津津有味，玩得不亦樂乎，特別對自然生態和昆蟲客、lego最感興趣。下午是運動、科學、美術、團康等多采多姿的社團活動，搭配健康運動及品格教育的概念。讓學員在營隊中快樂學習、健康運動、建立人際關係。

「小貓頭鷹營」最後還有換物趣，開放學員帶來家中用不到的玩具、文具、生活用品或小電器到辦公室估價兌換小貓頭鷹幣，學員可持小貓頭鷹幣參加「好物競標拍賣」及「有獎徵答」，也可在小貓頭鷹二手市集慢慢逛慢慢挑，找尋適合自己的二手玩具，讓學員從遊戲中更懂得愛物惜物。

中興大學創新產業暨國際學院主辦的「小貓頭鷹營」超熱門，有獎徵答時間，興大薛富盛校長（左）頒發獎品給學員。圖／興大提供
中興大學創新產業暨國際學院主辦的「小貓頭鷹營」超熱門，有獎徵答時間，興大薛富盛校長（左）頒發獎品給學員。圖／興大提供
中興大學創新產業暨國際學院主辦的「小貓頭鷹營」超熱門，今年暑假共開3梯次綜合營、7梯次主題營，吸引500多名小學生參加。圖／興大提供
中興大學創新產業暨國際學院主辦的「小貓頭鷹營」超熱門，今年暑假共開3梯次綜合營、7梯次主題營，吸引500多名小學生參加。圖／興大提供

貓頭鷹 自然生態 中興大學

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