台中大智路打通 復興路四段今晚進行道路改善

配合台中大智路打通工程、復興路中央安全島打除，台中市建設局將在今天封閉復興路四段（大勇街至大智路）進行道路改善工程，預計今晚間9時起，進行道路刨除作業。

建設局表示，減少交通影響，將採三階段封閉車道，請市民朋友依循交通人員指揮提早改道行駛，途經多注意路況。

建設局長陳大田表示，復興路四段（大勇街至大智路）緊鄰台中火車站及大魯閣新時代購物中心，透過改善既有安全島兩側道路高低落差，並重新劃設道路標線、設置左彎車專用道，可有效分流轉彎車及直行車，避免往轉運站車潮因壅塞產生回堵情形。這項規劃是大智路打通預作準備，未來有助於紓緩前後站往來車流，提升用路安全，提供民眾更好的通行品質。