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台中大智路打通 復興路四段今晚進行道路改善

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
復興路四段（大勇街至大智路）道路刨舖第一階段自今日晚間9點至10點，單向封閉復興路四段（大勇街至大智路），可由大智路至大勇街雙向通行。圖／台中市建設局提供
復興路四段（大勇街至大智路）道路刨舖第一階段自今日晚間9點至10點，單向封閉復興路四段（大勇街至大智路），可由大智路至大勇街雙向通行。圖／台中市建設局提供

配合台中大智路打通工程、復興路中央安全島打除，台中市建設局將在今天封閉復興路四段（大勇街至大智路）進行道路改善工程，預計今晚間9時起，進行道路刨除作業。

建設局表示，減少交通影響，將採三階段封閉車道，請市民朋友依循交通人員指揮提早改道行駛，途經多注意路況。

建設局長陳大田表示，復興路四段（大勇街至大智路）緊鄰台中火車站及大魯閣新時代購物中心，透過改善既有安全島兩側道路高低落差，並重新劃設道路標線、設置左彎車專用道，可有效分流轉彎車及直行車，避免往轉運站車潮因壅塞產生回堵情形。這項規劃是大智路打通預作準備，未來有助於紓緩前後站往來車流，提升用路安全，提供民眾更好的通行品質。

復興路四段（大勇街至大智路）道路刨舖總長約95公尺，編列114萬元，將採三階段封閉措施，第一階段自今日晚間9點至10點，單向封閉復興路四段（大勇街至大智路），可由大智路至大勇街雙向通行；第二階段從晚間10點起雙向封閉全路幅，可由大智路改道通行；第三階段自晚間12點至翌日早上7點，將封閉復興路四段（大勇街至振興路）及大智路（復興路至和平街），可由振興路改道通行。

復興路四段（大勇街至大智路）道路刨舖第二階段從晚間10點起雙向封閉全路幅，可由大智路改道通行。圖／台中市建設局提供
復興路四段（大勇街至大智路）道路刨舖第二階段從晚間10點起雙向封閉全路幅，可由大智路改道通行。圖／台中市建設局提供
配合台中大智路打通工程、復興路中央安全島打除，台中市建設局將在今天封閉復興路四段（大勇街至大智路）進行道路改善工程，預計今晚間9時起，進行道路刨除作業，將採三階段封閉車道。圖／台中市建設局提供
配合台中大智路打通工程、復興路中央安全島打除，台中市建設局將在今天封閉復興路四段（大勇街至大智路）進行道路改善工程，預計今晚間9時起，進行道路刨除作業，將採三階段封閉車道。圖／台中市建設局提供
配合台中大智路打通工程、復興路中央安全島打除，台中市建設局將在今天封閉復興路四段（大勇街至大智路）進行道路改善工程，預計今晚間9時起，進行道路刨除作業，將採三階段封閉車道。圖／台中市建設局提供
配合台中大智路打通工程、復興路中央安全島打除，台中市建設局將在今天封閉復興路四段（大勇街至大智路）進行道路改善工程，預計今晚間9時起，進行道路刨除作業，將採三階段封閉車道。圖／台中市建設局提供

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