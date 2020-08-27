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宣導八大類場所戴口罩 南投下周視民眾順從度再開罰

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣防疫宣導團隊在縣內各大遊樂區、風景區、傳統市場、夜市等，加強宣導消費者佩戴口罩。圖／南投衛生局提供
南投縣防疫宣導團隊在縣內各大遊樂區、風景區、傳統市場、夜市等，加強宣導消費者佩戴口罩。圖／南投衛生局提供

南投縣內風景區多，衛生單位近日宣導民眾配合戴口罩有持續上升趨勢，鑒於中央流行疫情指揮中心宣布出入八大類人潮擁擠或密閉場所時務必佩戴口罩，上午表示未來一周將視民眾順從度，再行研議是否取締開罰，呼籲全民發揮公德心一起防疫。

南投縣衛生局指出，配合中央防疫政策，防疫宣導團隊在縣內各大遊樂區、風景區、傳統市場、夜市等，加強宣導消費者佩戴口罩、食品覆蓋及社交距離宣導，配合在八大類場所（醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動）佩戴口罩。

考量到民眾出入無法保持社交距離、或會密切接觸不特定對象之人潮擁擠或密閉場所時，民眾最近已開始有自覺，配合戴口罩有恢復上升趨勢，除持續宣導注意口罩的重要性，未來一周將視民眾順從度再行研議是否取締開罰。

南投縣政府提醒民眾先好好保護自己，也能保護他人，量體溫、勤洗手，減少觸摸眼鼻口，若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀，盡量不要到人多擁擠的公共場所；若有必要外出、就醫時，請務必戴口罩並妥善處理口鼻分泌物。

南投縣防疫宣導團隊在縣內各大遊樂區、風景區、傳統市場、夜市等，加強宣導消費者佩戴口罩。圖／南投衛生局提供
南投縣防疫宣導團隊在縣內各大遊樂區、風景區、傳統市場、夜市等，加強宣導消費者佩戴口罩。圖／南投衛生局提供
南投縣防疫宣導團隊在縣內各大遊樂區、風景區、傳統市場、夜市等，加強宣導消費者佩戴口罩。圖／南投衛生局提供
南投縣防疫宣導團隊在縣內各大遊樂區、風景區、傳統市場、夜市等，加強宣導消費者佩戴口罩。圖／南投衛生局提供

口罩 社交距離 衛生局

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