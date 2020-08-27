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弘光生自製發酵種 勇奪易牙節老麵種麵包競賽3金

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
弘光科大老師楊智偉(右一)指導學生黃詠燦(右二起)、江進寬、王淳威參加易牙節老麵種麵包競賽奪3金。記者余采瀅／攝影
弘光科大老師楊智偉(右一)指導學生黃詠燦(右二起)、江進寬、王淳威參加易牙節老麵種麵包競賽奪3金。記者余采瀅／攝影

弘光科技大學食品科技系江進寬、黃詠燦及餐旅管理系王淳威三位學生，參加高雄易牙美食節第23屆全國美食文化大展，在老麵種麵包競賽項目勇奪三金，三人自己培養麵包發酵種，比賽當天凌晨3點半到校準備，精準控制時間、溫度，運用果乾烘焙出口味獨特的金牌麵包。

三位學生由食科系特聘教授吳朝福、助理教授楊智偉共同指導。楊智偉說，易牙節過去烘焙麵包比賽項目都是藝術麵包，今年改以老麵種麵包競賽，現場還要讓評審試吃，製作上需要有技巧，因此，讓學生自己培育發酵種，掌握評審試吃的時間是「麵包口感最好的時候」，要非常注重發酵及製作流程。

剛考上食科系研究所的學生江進寬說，這次花一個半月準備比賽，利用假日及擔任老師助教的空堂練習處理果乾、培養發酵種、攪拌麵團等步驟，至少調整10多次，作品完成後拿給家人、老師、同學試吃，不斷修正調正才做出最好的口感。

餐旅系大四的王淳威說，以前比賽使用商業酵母，這次比賽老麵種麵包，發酵種靠自己培養，需要很精準的掌控溫度、時間，才能避免發酵種過酸或菌種繁殖過多影響麵包口感。

王淳威指出，比賽是靜態展，前一天必須把麵包製作完成，不過要算準時間，讓麵包給評審試吃時維持在最佳口感，太早做恐讓麵包水分流失，又須顧慮到天氣炎熱的問題。他們前一天中午到學校製作到晚上7點，比賽當天凌晨3點半到校，把前一天製作好的作品拿出來「複烤」，讓麵包吃起來像是剛出爐一樣。

另食科系大二的黃詠燦說，之前參加過其他烘焙比賽成績不理想，這次在學長的帶領下一起比賽，比賽期間跟學長待在學校從早上練到深夜11點多，過程很累，但是能奪金牌，也證明自己有成長。

弘光科大學生用老麵種加入果乾製作麵包奪金。記者余采瀅／攝影
弘光科大學生用老麵種加入果乾製作麵包奪金。記者余采瀅／攝影

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