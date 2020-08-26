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彰化第15家觀光工廠 織夢樂園開發人氣文創品

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮新景點「織夢樂園」最近通過經濟部觀光工廠評鑑，成為彰化縣第15家觀光工廠，彰化縣長王惠美今天參訪織夢樂園，並參觀DIY實作區。圖／彰化縣政府提供
彰化縣北斗鎮新景點「織夢樂園」最近通過經濟部觀光工廠評鑑，成為彰化縣第15家觀光工廠，彰化縣長王惠美今天參訪織夢樂園，並參觀DIY實作區。圖／彰化縣政府提供

彰化縣北斗鎮新景點「織夢樂園 Lanyard Paradise」最近通過經濟部觀光工廠評鑑，成為彰化縣第15家觀光工廠，彰化縣長王惠美今天參訪織夢樂園時說，宏尚織帶公司已傳承到第二代經營，開發超人氣文創商品，並打造觀光工廠，實踐了根留台灣及勇於織夢的理想。

王惠美也讚揚宏尚織帶公司第二代蘇宏韋傳承發揚，青出於藍勝於藍，將織造產業引進新的元素。「織夢樂園」前身是由第一代蘇秋楓於民國80年草創之初向銀行借貸一百萬，買了六台高速機台開始生產，生產相關織帶產品行銷世界各國，後來將重心轉往主力產品「識別證帶」的開發；第二代蘇宏韋5年前回家鄉接手父親事業，並且取得台灣製MIT微笑標章認證，並且朝向觀光工廠的夢想轉型。

蘇秋楓說，織帶工廠已經營30餘年，希望由年輕人接手轉型經營文創類產品並結合傳統產業，轉型為觀光工廠也可以促進地方繁榮與觀光事業，歡迎大家來體驗織夢樂園，會有意想不到的驚喜。

蘇宏韋說，去年他們再創創立「韋欣飾品公司」，主要產品有包含識別證套、掛帶、小型禮贈品，而織夢樂園觀光工廠，也要讓大家更了解織帶禮品產業的製成技術，園區內還有DIY體驗、虛擬實境體驗區、下午茶餐廳、卡通人物馬戲團情境、VR動感遊戲區等，已是網美熱門拍照打卡的樂園。

縣府經濟暨綠能發展處副處長王盟貴說，去年全台觀光工廠旅客衝破1186萬人次，觀光產值約25億元，而彰化縣觀光工廠家數位居全國第3名，產業資源豐沛，未來將持續依據在地產業特色朝能量餐飲、養身保健、織夢傳產與生活工藝等四大領域規劃觀光工廠的旅遊行程，擴大多元商機，連帶促進城鄉發展。

彰化縣北斗鎮新景點「織夢樂園」最近通過經濟部觀光工廠評鑑，成為彰化縣第15家觀光工廠，彰化縣長王惠美今天參訪織夢樂園。圖／彰化縣政府提供
彰化縣北斗鎮新景點「織夢樂園」最近通過經濟部觀光工廠評鑑，成為彰化縣第15家觀光工廠，彰化縣長王惠美今天參訪織夢樂園。圖／彰化縣政府提供

觀光工廠 文創

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