聽新聞
test
0:00 / 0:00
創林務局紀錄 南投林管處連13年奪優良農建工程獎
行政院農業委員會「108年優良農業建設工程獎」頒獎典禮今登場，林務局南投林區管理處以「北港溪集水區第5期國有林地整治工程」拿下治山防災類優等，另有3件工程獲佳作，表現亮眼，更創下林務局所屬機關連續13年得獎紀錄。
南投林管處指出，今年以「北港溪集水區第5期國有林地整治工程」獲得治山防災類優等，「埔里區109林班土石災害整治工程」、「信義鄉第5期頭坑野溪整治工程」及「加走寮溪上游延續整治第二期工程」也同在治山防災類抱回3個佳作。
而「北港溪集水區第5期國有林地整治工程」除以維護人民生命財產安全為設計主軸，更考量友善自然生態，以鋼構壩取代傳統防砂壩達到構造物減量，並增設動物通道、建立緩衝綠帶及增加植被復育等機制，同時解決河道輸砂平衡問題。
南投林管處表示，為達成河道輸砂平衡，確保通往惠蓀林場道路安全，工程期間委請學術單位辦理數值分析模擬不同設計方案造成沖積扇面積變化及上移情形，並以水工模型試驗驗證，除本次獲獎，也獲選為公共工程金質獎水利類優等工程。
同樣也在治山防災類拿下佳作的「信義鄉第5期頭坑野溪整治工程」以梳子壩型式為主，大量減少使用混凝土，降低對溪床生態環境破壞；「埔里區109林班土石災害整治工程」則該處同仁自行監造設計，施工以潛壩為骨，壩間回填土為肉。
「加走寮溪上游延續整治第二期工程」採低矮化固床工，且創新設計圓弧曲面固床工，下方設置抛石水潭，河道保留現地大塊石等營造魚蝦蟹類多樣化棲息環境；完工後發現魚類上溯、溪床石縫棲息、蛙類溪流繁殖等溪流生態回復狀況良好。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言