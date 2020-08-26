創林務局紀錄 南投林管處連13年奪優良農建工程獎

行政院農業委員會「108年優良農業建設工程獎」頒獎典禮今登場，林務局南投林區管理處以「北港溪集水區第5期國有林地整治工程」拿下治山防災類優等，另有3件工程獲佳作，表現亮眼，更創下林務局所屬機關連續13年得獎紀錄。

南投林管處指出，今年以「北港溪集水區第5期國有林地整治工程」獲得治山防災類優等，「埔里區109林班土石災害整治工程」、「信義鄉第5期頭坑野溪整治工程」及「加走寮溪上游延續整治第二期工程」也同在治山防災類抱回3個佳作。

而「北港溪集水區第5期國有林地整治工程」除以維護人民生命財產安全為設計主軸，更考量友善自然生態，以鋼構壩取代傳統防砂壩達到構造物減量，並增設動物通道、建立緩衝綠帶及增加植被復育等機制，同時解決河道輸砂平衡問題。

南投林管處表示，為達成河道輸砂平衡，確保通往惠蓀林場道路安全，工程期間委請學術單位辦理數值分析模擬不同設計方案造成沖積扇面積變化及上移情形，並以水工模型試驗驗證，除本次獲獎，也獲選為公共工程金質獎水利類優等工程。

同樣也在治山防災類拿下佳作的「信義鄉第5期頭坑野溪整治工程」以梳子壩型式為主，大量減少使用混凝土，降低對溪床生態環境破壞；「埔里區109林班土石災害整治工程」則該處同仁自行監造設計，施工以潛壩為骨，壩間回填土為肉。