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台中大里舊市區因這個延宕開發40多年 今終於動工了
台中市大里區舊市區的中心的「公一」用地舊為大里杙郊外墓地，因徵收補償經費過高等因素，延宕40多年無法開發，市府透過跨區重劃，推動第15期市地重劃工程，今天舉行動工典禮，未來經整地、路燈等基礎設施，預計2年完工。
台中市長盧秀燕今天主持動工典禮。她說，15期市地重劃為全國首例跨區重劃，「不再是紙上談兵！」未來將設立聯合行政中心、公園、廣場及住商用地，鄉親期盼多年終於實現，有助促進大里發展。
地政局長吳存金表示，15期重劃區中，大里區公所因921地震造成建築結構受損，加上現址部分土地處於閒置狀態；公1用地、公兒14用地及公兒15用地因徵收補償經費過高影響徵收開闢，導致大里市中心土地發展停滯。
台中市大里區「公一」預定地在1973年劃定，因市價徵收估計逾40億元，延宕多年無法開發，地主抱怨連連；全案在2018年、前市長林佳龍任內，整合公一、公兒14、公兒15、大里區公所土地等，推動6.96公頃的15期市地重劃，經向中央爭取拍板定案。
盧秀燕認為，15期市地重劃後，私有地終能開發，逾百名地主土地正義獲得公平，大里新的聯合行政中心服務更好，也解決洽公民眾停車問，規劃2公園、3廣場，環境變更好，有商業區、住宅區，達都市更新效果。
地政局長吳存金說，市府以公辦市地重劃開發，加速解決公設保留地無法開闢問題，並透過公有地抵充、指配，提高地主配地比，增加地主意願，創造地主、地方政府及公共利益三贏效益。
張滄沂認為，未來新的聯合行政中心隨著大里區發展，業務驚人，擔心屆時完工進駐時，空間不敷使用。市府說明，民政局將檢討。
立委何欣純說，聯合行政中心空間不足的問題，若礙於經費，將協助向中央爭取，務必讓行政中心蓋好蓋滿，符合地方的需求。
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