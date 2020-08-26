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他姓「茅」！190公分替代役長人「茅頓」引注目

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
內政部役政署替代役男茅頓因姓名特別，且身高190公分，意外受到注目。圖／讀者提供
內政部役政署替代役男茅頓因姓名特別，且身高190公分，意外受到注目。圖／讀者提供

「我姓『茅』，不是『毛』！」南投縣埔里鎮綜合球場今辦理「全民反毒暨犯罪被害人保護擴大宣導活動」，但有眼尖民眾發現，現場有個身高190公分的替代役男胸前名牌為「茅頓」，好奇確認還真的姓「茅」、單名「頓」字，意外引注目。

犯罪被害人保護協會臺灣南投分會指出，為配合「法務部辦理109年犯罪被害人保護周實施計畫」今上午在埔里鎮綜合球場舉辦馨生人辦理園遊會義賣，現場除有美食、農特產攤位，也有邀請南投地檢署、警察局、衛生局等單位設宣導攤位。

其中，內政部役政署也在活動現場設置反毒宣導攤位，由替代役男向民眾或孩童宣導毒品種類，並說明吸毒會造成的危害，但有民眾發現，有個替代役男名牌上寫著「茅頓」，好奇詢問確認，還真的姓「茅」，單名「頓」字，讓人直呼特別。

而因茅頓不僅姓名特別，其身高更達190公分，因此在現場意外受到注目，面對眾人好奇詢問，茅頓顯得輕鬆，他說，很多人都會問他，單就口語報姓茅時，不少人會誤當是「毛」，而他祖籍江蘇，聽說台灣姓茅的，全國只有3戶。

茅也提到，「茅頓」與「矛盾」同音，但看文字不難猜出，取自成語「茅塞頓開」，也是父親對他的期許，凡事都能找到解方，問題迎刃而解；但也因為姓名特殊，總讓人過目不忘，從小到大很好交朋友，但也因此常被老師點名，很難翹課。

替代役男 埔里 反毒

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