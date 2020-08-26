鹿港長源醫院等老宅「公益換租」 進駐者以活動抵租金

彰化老房多，屋主若沒有使用意願常走向拆除一途，引發搶救團體關注，彰化縣文化局將鹿港老屋規劃為青年創意基地，推出「公益換租」，針對長源醫院、摸乳巷黃宅、金盛巷施宅3處，以免租金創業模式徵選進駐者，但因規定以公益性質經營，若是想進駐開店，須以營收支撐營運者恐怕不適合。

鹿港長源醫院、摸乳巷黃宅、金盛巷施宅都是鹿港歷史悠久、建築物具特色的老宅，雖沒有文資身分，但屋主有保留意願，與文化局簽訂5年使用契約，透過縣府媒合適合的進駐者活化空間，文化局8月30日將舉辦公益換租招商說明會，鹿港和興派出所宿舍群8個場域預計在今年10月也將循相同模式招商。

彰化縣文化局藝文推廣科長林志憲說，鹿港長源醫院等3處老宅都申請過縣府經費修繕維護，長源醫院過去就規劃為展示空間，未來朝向影像博物館營運、策劃影像展覽、導覽空間等，摸乳巷黃宅、金盛巷施宅現在未使用，但屋況不錯，朝向公益內容，限於文化藝術類講座、 工作坊、展演、社區營造、進駐者的技術或彰化、鹿港主題活動等。

林志憲表示，公益換租模式讓進駐者以各場域的租金價格轉換為公益內容，提供民眾免費參與，不需要支付租金，也不以營利為目的，希望在地年輕人進駐以文化、創意、創新產品或服務活化老屋，進駐者也會提供輔導機制，以助長遠經營。