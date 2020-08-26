快訊

指控彰化萬人血清抗體蓋牌 陳時中道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹿港長源醫院等老宅「公益換租」 進駐者以活動抵租金

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港長源醫院目前作為展覽空間，文化局將以「公益換租」徵選進駐者。圖／鹿港鎮公所提供
鹿港長源醫院目前作為展覽空間，文化局將以「公益換租」徵選進駐者。圖／鹿港鎮公所提供

彰化老房多，屋主若沒有使用意願常走向拆除一途，引發搶救團體關注，彰化縣文化局鹿港老屋規劃為青年創意基地，推出「公益換租」，針對長源醫院、摸乳巷黃宅、金盛巷施宅3處，以免租金創業模式徵選進駐者，但因規定以公益性質經營，若是想進駐開店，須以營收支撐營運者恐怕不適合。

鹿港長源醫院、摸乳巷黃宅、金盛巷施宅都是鹿港歷史悠久、建築物具特色的老宅，雖沒有文資身分，但屋主有保留意願，與文化局簽訂5年使用契約，透過縣府媒合適合的進駐者活化空間，文化局8月30日將舉辦公益換租招商說明會，鹿港和興派出所宿舍群8個場域預計在今年10月也將循相同模式招商。

彰化縣文化局藝文推廣科長林志憲說，鹿港長源醫院等3處老宅都申請過縣府經費修繕維護，長源醫院過去就規劃為展示空間，未來朝向影像博物館營運、策劃影像展覽、導覽空間等，摸乳巷黃宅、金盛巷施宅現在未使用，但屋況不錯，朝向公益內容，限於文化藝術類講座、 工作坊、展演、社區營造、進駐者的技術或彰化、鹿港主題活動等。

林志憲表示，公益換租模式讓進駐者以各場域的租金價格轉換為公益內容，提供民眾免費參與，不需要支付租金，也不以營利為目的，希望在地年輕人進駐以文化、創意、創新產品或服務活化老屋，進駐者也會提供輔導機制，以助長遠經營。

文化局去年就以彰化市南郭青創基地作為公益換租的示範點，南郭國小師生進駐南郭宿舍群7、8號，作為展覽場域，也成為學校走讀課程的資源之一，南郭國小教師陳宥妤說，公益換租較適合有「空間」需求的團體及單位進駐使用，建物的保全、保險也是進駐者要支出的項目，環境維護需要人力，有意進駐者應評估自身條件與需求。

鹿港鎮「長源醫院」是台灣寫實攝影大師許蒼澤故居，文化局將以「公益換租」徵選進駐者。圖／鹿港鎮公所提供
鹿港鎮「長源醫院」是台灣寫實攝影大師許蒼澤故居，文化局將以「公益換租」徵選進駐者。圖／鹿港鎮公所提供
鹿港長源醫院目前作為展覽空間，文化局將以「公益換租」徵選進駐者。圖／鹿港鎮公所提供
鹿港長源醫院目前作為展覽空間，文化局將以「公益換租」徵選進駐者。圖／鹿港鎮公所提供

鹿港 文化局 老屋

延伸閱讀

中元拜拜基隆金松宴堪比國宴 麻油雞湯、空心菜有用意

歷史建築遭破壞開罰 桃農爭平反

桃園虎頭山遺址 初判植物園文化

桃園北科附工歷史建築遭破壞 文化局開罰30萬校方喊冤

相關新聞

他姓「茅」！190公分替代役長人「茅頓」引注目

「我姓『茅』，不是『毛』！」南投縣埔里鎮綜合球場今辦理「全民反毒暨犯罪被害人保護擴大宣導活動」，但有眼尖民眾發現，現場有...

鹿港長源醫院等老宅「公益換租」 進駐者以活動抵租金

彰化老房多，屋主若沒有使用意願常走向拆除一途，引發搶救團體關注，彰化縣文化局將鹿港老屋規劃為青年創意基地，推出「公益換租...

打斷手骨顛倒勇 嘉義長庚助原鄉空手道選手奪金圓夢

嘉義長庚醫院3年前啟動「長庚運動醫學整合照護計畫」，與南投縣旭光高中空手道隊進行目標導向型合作計畫，助空手道隊屢創佳績，...

台中這公墓將變身為稻田森林公園！力拚明年4月完工

台中市政府推動「美樂地計畫」公墓轉型綠美化政策，今天為烏日區第四公墓轉型成東園稻田森林公園舉辦開工典禮，預計明年4月完工...

南投拚觀光商機 消費送刮刮樂中獎率高達5成

南投縣政府8月初舉辦「南投觀光玩起來」系列活動，為全台時間最長5個月的消費抽獎活動，即日起開放領取「即時刮刮樂」中獎率高...

民眾出入宗教場所 南投縣籲即日起均須配戴口罩

因應國際新冠肺炎疫情仍然嚴峻，南投縣府呼籲自即日起，民眾出入寺廟、教堂等宗教場所、參與如禮拜、法會、遶境等宗教活動時，無...

顏清標氣質美女二媳婦拚事業 與護膚品牌合作辦講座

大甲鎮瀾宮董事長顏清標二兒子顏仁賢在台中市經營頂級鐵板燒多年，去年10月斥資千萬在台中市西屯區開設「月暮藏涮涮鍋」。「月...

面對西南氣流大雨將近 南投縣提前會勘偏鄉山區農路

考量今明起將有局部性大雨發生，南投縣長林明溱提前往竹山鎮田子里流藤坪路段會勘，發現不少路段過去因颱風土石流阻塞，都有危險...

公廁變乾淨時尚 南投環保局花1200萬元大改造

擺脫公廁又臭又髒的印象，南投縣環保局今年爭取環保署1200萬元，改善縣內公有公廁，包括魚池鄉、竹山鎮零售市場、埔里鎮公園...

有洋蔥！見血會暈針 營造董座連年捐血還捐2送血車

國內營造大廠麗明營造因應農曆7月加上暑假常有血荒，連續19年舉辦捐血活動，今年的公益捐血活動今天上午登場，共動員6輛捐血...

甩「亮空公園」罵名 合歡山鳶峰平台燈具將全拆

合歡山去年獲國際暗天協會（IDA）認證通過，成亞洲第3座國際暗空公園，南投縣政府為此改造鳶峰為首座觀星平台，未料周邊停車...

付出青春與心力 台中11位教師杏壇發光被看見

台中市今年有8位教師榮獲教育部「師鐸獎」3位退休教師獲「教育奉獻獎」得獎人數是全國之冠，市長盧秀燕在市政會議公開表揚，讓...

熱門新聞

傷腦筋！台南平地暴雨成災 曾文水庫竟幾乎無進帳

雨炸台南！黃偉哲尚未宣布放假 臉書引論戰

高雄凌晨大雨 湖內岡山仁武等地傳淹水

北市推出機車路邊停車月票400元吃到飽 汽車族爆氣怒吼

台南大雨仁德保安車站旁地下道淹水 警方拉封鎖線管制

高雄大雨滂沱 岡山及路竹達一級淹水警戒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。