打斷手骨顛倒勇 嘉義長庚助原鄉空手道選手奪金圓夢

嘉義長庚醫院3年前啟動「長庚運動醫學整合照護計畫」，與南投縣旭光高中空手道隊進行目標導向型合作計畫，助空手道隊屢創佳績，今年全中運勇奪31面獎牌，總錦標第一名，旭光校長何光明、教練黃泰吉上午帶39名奪牌選手到嘉義長庚道謝。

旭光學生大多來自布農、泰雅、賽德克原鄉，升讀台體大4年級校友去年全運會金牌選手黃俊賢，出賽前訓練被對手踢到左手食指掌骨斷裂，又痛又怕心情沮喪，經骨科醫師許維修開刀，運動醫學中心積極治療，半年休養復出奪金牌。

本屆達成跨量級二連霸金牌得主潘尹恩，比賽強度從國中提升到高中，經運動科學檢測修正多餘動作減少動力鏈結構失誤，讓他挑戰金牌成功，完成跨組別金牌2連霸。

另，去年成績為第5名、第7名的松承鑫、吳坤融及田育恩，經先進科學儀器調整後，提高攻擊準確性、穩定性，今年一雪前恥奪金搶銀。何光明說，這次空手道隊能創下10金6銀15銅最佳成績，感謝嘉義長庚付出照護。

嘉義長庚院長楊仁宗說，運動醫學整合照護計畫以選手為中心，架構醫療團隊照護方式，由運動醫學醫師及菁英運動防護治療師針對選手需要，提供整合照護和醫療服務，讓選手適時得到幫助。

運動醫學中心主任許維修表示，運動醫學中心運用精密儀器：等速肌力測量儀、動作分析系統測定結果，結合骨科運動醫學、復健科、家醫科及精神科專家提出整合性運動傷害預防、診治、復健，提升選手運動水平。