快訊

夯劇都進了！金鐘獎完整入圍名單出爐

球王退隊！梅西「申請離隊」巴塞隆納...國際足壇大地震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打斷手骨顛倒勇 嘉義長庚助原鄉空手道選手奪金圓夢

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
南投縣旭光高中全中運奪金空手道隊男女選手示範表演空手道。記者魯永明／攝影
南投縣旭光高中全中運奪金空手道隊男女選手示範表演空手道。記者魯永明／攝影

嘉義長庚醫院3年前啟動「長庚運動醫學整合照護計畫」，與南投縣旭光高中空手道隊進行目標導向型合作計畫，助空手道隊屢創佳績，今年全中運勇奪31面獎牌，總錦標第一名，旭光校長何光明、教練黃泰吉上午帶39名奪牌選手到嘉義長庚道謝。

旭光學生大多來自布農、泰雅、賽德克原鄉，升讀台體大4年級校友去年全運會金牌選手黃俊賢，出賽前訓練被對手踢到左手食指掌骨斷裂，又痛又怕心情沮喪，經骨科醫師許維修開刀，運動醫學中心積極治療，半年休養復出奪金牌。

本屆達成跨量級二連霸金牌得主潘尹恩，比賽強度從國中提升到高中，經運動科學檢測修正多餘動作減少動力鏈結構失誤，讓他挑戰金牌成功，完成跨組別金牌2連霸。

另，去年成績為第5名、第7名的松承鑫、吳坤融及田育恩，經先進科學儀器調整後，提高攻擊準確性、穩定性，今年一雪前恥奪金搶銀。何光明說，這次空手道隊能創下10金6銀15銅最佳成績，感謝嘉義長庚付出照護。

嘉義長庚院長楊仁宗說，運動醫學整合照護計畫以選手為中心，架構醫療團隊照護方式，由運動醫學醫師及菁英運動防護治療師針對選手需要，提供整合照護和醫療服務，讓選手適時得到幫助。

運動醫學中心主任許維修表示，運動醫學中心運用精密儀器：等速肌力測量儀、動作分析系統測定結果，結合骨科運動醫學、復健科、家醫科及精神科專家提出整合性運動傷害預防、診治、復健，提升選手運動水平。

神經外科醫師王定中說，空手道隊每3個月到長庚動進行運動科學檢測，合作3年讓運動醫學中心擁有完整資料庫，透過定期評估選手狀況，隨時調整訓練方針，精準訂定個人化的訓練計畫，期許選手亞運奪金，為國爭光。

嘉義長庚醫院3年前啟動「長庚運動醫學整合照護計畫」，助南投縣旭光高中空手道隊隊屢創佳績，今年全中運勇奪31面獎牌，總錦標第一名，校長何光明、教練黃泰吉上午帶39名奪牌選手到嘉義長庚道謝。記者魯永明／攝影
嘉義長庚醫院3年前啟動「長庚運動醫學整合照護計畫」，助南投縣旭光高中空手道隊隊屢創佳績，今年全中運勇奪31面獎牌，總錦標第一名，校長何光明、教練黃泰吉上午帶39名奪牌選手到嘉義長庚道謝。記者魯永明／攝影
升讀台體大4年級旭光高中校友去年全運會金牌選手黃俊賢(右)，出賽前訓練被對手踢到左手食指掌骨斷裂，又痛又怕心情沮喪，經骨科醫師許維修(左)開刀，運動醫學中心積極治療，半年休養復出奪金牌。記者魯永明／攝影
升讀台體大4年級旭光高中校友去年全運會金牌選手黃俊賢(右)，出賽前訓練被對手踢到左手食指掌骨斷裂，又痛又怕心情沮喪，經骨科醫師許維修(左)開刀，運動醫學中心積極治療，半年休養復出奪金牌。記者魯永明／攝影

長庚 嘉義 醫師

延伸閱讀

扶輪社捐百萬 竹縣2原鄉國小附幼購置接送專用車

38名原鄉長者用不協調姿勢 從千歲水中芭蕾舞團畢業

屏東整體人口倒退 原鄉人口成長率3％ 文健站佈建率9成

桃園復興區文化觀光季系周六登場 表現原鄉4大主題

相關新聞

鹿港長源醫院等老宅「公益換租」 進駐者以活動抵租金

彰化老房多，屋主若沒有使用意願常走向拆除一途，引發搶救團體關注，彰化縣文化局將鹿港老屋規劃為青年創意基地，推出「公益換租...

打斷手骨顛倒勇 嘉義長庚助原鄉空手道選手奪金圓夢

嘉義長庚醫院3年前啟動「長庚運動醫學整合照護計畫」，與南投縣旭光高中空手道隊進行目標導向型合作計畫，助空手道隊屢創佳績，...

台中這公墓將變身為稻田森林公園！力拚明年4月完工

台中市政府推動「美樂地計畫」公墓轉型綠美化政策，今天為烏日區第四公墓轉型成東園稻田森林公園舉辦開工典禮，預計明年4月完工...

南投拚觀光商機 消費送刮刮樂中獎率高達5成

南投縣政府8月初舉辦「南投觀光玩起來」系列活動，為全台時間最長5個月的消費抽獎活動，即日起開放領取「即時刮刮樂」中獎率高...

民眾出入宗教場所 南投縣籲即日起均須配戴口罩

因應國際新冠肺炎疫情仍然嚴峻，南投縣府呼籲自即日起，民眾出入寺廟、教堂等宗教場所、參與如禮拜、法會、遶境等宗教活動時，無...

顏清標氣質美女二媳婦拚事業 與護膚品牌合作辦講座

大甲鎮瀾宮董事長顏清標二兒子顏仁賢在台中市經營頂級鐵板燒多年，去年10月斥資千萬在台中市西屯區開設「月暮藏涮涮鍋」。「月...

面對西南氣流大雨將近 南投縣提前會勘偏鄉山區農路

考量今明起將有局部性大雨發生，南投縣長林明溱提前往竹山鎮田子里流藤坪路段會勘，發現不少路段過去因颱風土石流阻塞，都有危險...

公廁變乾淨時尚 南投環保局花1200萬元大改造

擺脫公廁又臭又髒的印象，南投縣環保局今年爭取環保署1200萬元，改善縣內公有公廁，包括魚池鄉、竹山鎮零售市場、埔里鎮公園...

有洋蔥！見血會暈針 營造董座連年捐血還捐2送血車

國內營造大廠麗明營造因應農曆7月加上暑假常有血荒，連續19年舉辦捐血活動，今年的公益捐血活動今天上午登場，共動員6輛捐血...

甩「亮空公園」罵名 合歡山鳶峰平台燈具將全拆

合歡山去年獲國際暗天協會（IDA）認證通過，成亞洲第3座國際暗空公園，南投縣政府為此改造鳶峰為首座觀星平台，未料周邊停車...

付出青春與心力 台中11位教師杏壇發光被看見

台中市今年有8位教師榮獲教育部「師鐸獎」3位退休教師獲「教育奉獻獎」得獎人數是全國之冠，市長盧秀燕在市政會議公開表揚，讓...

中市傳老人健保補助可半年領 社局：別被騙非現金補助

台中市社會局指出，近日有民眾收到Line轉傳指老人健保補助「半年領一次」社會局澄清「這是假消息」因台中市老人健保補助不必...

熱門新聞

傷腦筋！台南平地暴雨成災 曾文水庫竟幾乎無進帳

雨炸台南！黃偉哲尚未宣布放假 臉書引論戰

高雄凌晨大雨 湖內岡山仁武等地傳淹水

北市推出機車路邊停車月票400元吃到飽 汽車族爆氣怒吼

台南大雨仁德保安車站旁地下道淹水 警方拉封鎖線管制

高雄大雨滂沱 岡山及路竹達一級淹水警戒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。