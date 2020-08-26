玉山園區幼猴遭車撞死 母猴心碎抱屍捨不得放手

一隻今年出生的台灣獼猴在玉山國家公園遭車撞死，母猴媽媽不捨，這幾天生活覓食都抱著幼猴屍體，令人不捨，玉管處不排除人類餵食改變猴群習性，間接釀路殺，呼籲勿再餵食。

夏季炎熱加上疫情無法出國，遊客多往郊區、山上跑，玉山國家公園塔塔加地區也成熱門選項，不過塔塔加是台灣獼猴活動熱區，部分遊客「餵食」行為可能會害了台灣獼猴，日前在石山地區就有一隻今年出生的幼猴遭車輛撞擊死亡，母猴不忍放手，這幾天一直帶著死亡幼猴移動、覓食，痛心畫面令許多人不捨。

玉山國家公園管理處表示，近日來往石山的遊客若看見母猴抱著死亡幼猴，請小心開車慢行，也勿緊迫拍照，母猴因為不捨，短期大概都會帶著或抱在身邊，覓食時，可能會把死亡幼猴放在身邊或馬路，人車一旦靠近，又會快速帶走幼猴，因此，所屬塔塔加管理站會加強巡視，也請遊客配合保護，勿打擾。

玉管處表示，請旅客注意園區步道及停車場有關注意獼猴的牌示，來到石山界碑到塔塔加停車場一帶請關好車窗、留意附近有無獼猴再開門；遊客若從車內丟食物餵食，將使獼猴把「車輛與食物產生連結」，牠們會跳入車內找食物，就算有人也不怕，有時還會留下排泄物，而若遇獼猴跳上車頂，只要緩慢移動車輛，獼猴就會跳下車，重視群體生活的猴子不會想離家太遠。

玉管處強調，最重要請勿餵食台灣獼猴等各種動物，遊客不用擔心猴子沒食物吃，園區彷彿是動物的超級市場，餵食反而造成危害，人類食物不但影響獼猴健康、造成對人搶奪行為，餵食也容易造成猴群彼此爭鬥，且餵食野生動物可依國家公園法裁罰。

玉管處指出，餵食也會改變習性，讓獼猴喜歡逗留道路而發生死亡車禍，近年常有獼猴遭車輛撞死，這隻幼猴就是日前在石山地區遭車撞死，母猴不忍放手，這幾天仍帶著死亡幼猴屍體一起生活。