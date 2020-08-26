快訊

玉山小獼猴遭車撞擊死亡 獼媽媽心痛緊抱屍5天不忍放手

彰化萬人血清抗體明公布 台大公衛、指揮中心全出席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中這公墓將變身為稻田森林公園！力拚明年4月完工

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市烏日區第四公墓轉型成東園稻田森林公園今天舉辦開工典禮。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區第四公墓轉型成東園稻田森林公園今天舉辦開工典禮。記者趙容萱／攝影

台中市政府推動「美樂地計畫」公墓轉型綠美化政策，今天為烏日區第四公墓轉型成東園稻田森林公園舉辦開工典禮，預計明年4月完工。

台中市長盧秀燕今天主持開工典禮。盧秀燕說，東園稻田森林公園的名稱是以在地里名「東園」和地景「稻田」命名，結合未來綠妝點意象「森林」而成。她是烏日番仔園媳婦，深知東園里面臨的問題，因此在里長張有城力促，立法委員陳柏惟、市議員吳瓊華及前立委顏寬恒協助下，成功編列預算並展開工程，讓民眾未來就近在森林公園運動、揮灑汗水。

台中市建設局指出，烏日區第四公墓土地總面積約1.95公頃，建設局投入總經費約2654萬元闢建，於狹長的公墓基地上進行綠化作業，以「稻田裡的森林公園」為意象，並規劃貫通全公園的走道、3處入口廣場及1處集會廣場，搭配運動伸展區、地景意象、乾式景觀池與密林植生區，讓墓地轉型成為眾人喜歡聚集的里民美樂地。

建設局說明，東園稻田森林公園由「墓園變公園」，工程由市府建設局與民政局共同推動，首先由民政局辦理公墓查估、遷葬、清理廢棄物，並在初步整地作業後點交土地；再來才由建設局重新定位遷葬後的公有土地，讓大家望之卻步的公墓，變身成為鄰里聚集、聊天、運動的綠蔭場域，提升民眾生活品質、促進地區發展。

今日祈福典禮由盧市長主持，建設局長陳大田、民政局長吳世瑋陪同出席；立法委員陳柏惟、市議員吳瓊華、前立委顏寬恆、東園里長張有城也出席關心；而台中市議會副議長顏莉敏、市議員林孟令、陳世凱、張家銨、林汝洲也派服務團隊至現場關心，祈福工程順利、平安圓滿。

台中市烏日區第四公墓轉型成東園稻田森林公園今天舉辦開工典禮。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區第四公墓轉型成東園稻田森林公園今天舉辦開工典禮。記者趙容萱／攝影

森林公園 台中市 陳柏惟

延伸閱讀

彰化篩檢惹議 陳柏惟：不應用做政治鬥爭才是全民之福

影／3Q哥陳柏惟辦義剪也來「剪頭毛」酷帥設計師曝光了

跨黨派挺陳其邁！陳柏惟催票：沒有人市長準備兩年半的啦

影／無端捲口罩詐欺又遭嗆太小咖 陳柏惟：小咖就小咖

相關新聞

甩「亮空公園」罵名 合歡山鳶峰平台燈具將全拆

合歡山去年獲國際暗天協會（IDA）認證通過，成亞洲第3座國際暗空公園，南投縣政府為此改造鳶峰為首座觀星平台，未料周邊停車...

打斷手骨顛倒勇 嘉義長庚助原鄉空手道選手奪金圓夢

嘉義長庚醫院3年前啟動「長庚運動醫學整合照護計畫」，與南投縣旭光高中空手道隊進行目標導向型合作計畫，助空手道隊屢創佳績，...

台中這公墓將變身為稻田森林公園！力拚明年4月完工

台中市政府推動「美樂地計畫」公墓轉型綠美化政策，今天為烏日區第四公墓轉型成東園稻田森林公園舉辦開工典禮，預計明年4月完工...

南投拚觀光商機 消費送刮刮樂中獎率高達5成

南投縣政府8月初舉辦「南投觀光玩起來」系列活動，為全台時間最長5個月的消費抽獎活動，即日起開放領取「即時刮刮樂」中獎率高...

民眾出入宗教場所 南投縣籲即日起均須配戴口罩

因應國際新冠肺炎疫情仍然嚴峻，南投縣府呼籲自即日起，民眾出入寺廟、教堂等宗教場所、參與如禮拜、法會、遶境等宗教活動時，無...

顏清標氣質美女二媳婦拚事業 與護膚品牌合作辦講座

大甲鎮瀾宮董事長顏清標二兒子顏仁賢在台中市經營頂級鐵板燒多年，去年10月斥資千萬在台中市西屯區開設「月暮藏涮涮鍋」。「月...

面對西南氣流大雨將近 南投縣提前會勘偏鄉山區農路

考量今明起將有局部性大雨發生，南投縣長林明溱提前往竹山鎮田子里流藤坪路段會勘，發現不少路段過去因颱風土石流阻塞，都有危險...

公廁變乾淨時尚 南投環保局花1200萬元大改造

擺脫公廁又臭又髒的印象，南投縣環保局今年爭取環保署1200萬元，改善縣內公有公廁，包括魚池鄉、竹山鎮零售市場、埔里鎮公園...

有洋蔥！見血會暈針 營造董座連年捐血還捐2送血車

國內營造大廠麗明營造因應農曆7月加上暑假常有血荒，連續19年舉辦捐血活動，今年的公益捐血活動今天上午登場，共動員6輛捐血...

付出青春與心力 台中11位教師杏壇發光被看見

台中市今年有8位教師榮獲教育部「師鐸獎」3位退休教師獲「教育奉獻獎」得獎人數是全國之冠，市長盧秀燕在市政會議公開表揚，讓...

中市傳老人健保補助可半年領 社局：別被騙非現金補助

台中市社會局指出，近日有民眾收到Line轉傳指老人健保補助「半年領一次」社會局澄清「這是假消息」因台中市老人健保補助不必...

竹山竹音樂扎根校園 國中生學做樂器

南投縣竹山鎮以竹子為名，竹材可做成吹管及打擊樂器，獨特音色逐漸形成的竹音樂，為讓竹音樂的美讓更多人聽到，竹山鎮公所與竹鹿...

熱門新聞

高雄市長就職第二天！蘇貞昌送50億大禮給陳其邁

傷腦筋！台南平地暴雨成災 曾文水庫竟幾乎無進帳

雨炸台南！黃偉哲尚未宣布放假 臉書引論戰

北市推出機車路邊停車月票400元吃到飽 汽車族爆氣怒吼

高雄凌晨大雨 湖內岡山仁武等地傳淹水

台南大雨仁德保安車站旁地下道淹水 警方拉封鎖線管制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。