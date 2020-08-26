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台中這公墓將變身為稻田森林公園！力拚明年4月完工
台中市政府推動「美樂地計畫」公墓轉型綠美化政策，今天為烏日區第四公墓轉型成東園稻田森林公園舉辦開工典禮，預計明年4月完工。
台中市長盧秀燕今天主持開工典禮。盧秀燕說，東園稻田森林公園的名稱是以在地里名「東園」和地景「稻田」命名，結合未來綠妝點意象「森林」而成。她是烏日番仔園媳婦，深知東園里面臨的問題，因此在里長張有城力促，立法委員陳柏惟、市議員吳瓊華及前立委顏寬恒協助下，成功編列預算並展開工程，讓民眾未來就近在森林公園運動、揮灑汗水。
台中市建設局指出，烏日區第四公墓土地總面積約1.95公頃，建設局投入總經費約2654萬元闢建，於狹長的公墓基地上進行綠化作業，以「稻田裡的森林公園」為意象，並規劃貫通全公園的走道、3處入口廣場及1處集會廣場，搭配運動伸展區、地景意象、乾式景觀池與密林植生區，讓墓地轉型成為眾人喜歡聚集的里民美樂地。
建設局說明，東園稻田森林公園由「墓園變公園」，工程由市府建設局與民政局共同推動，首先由民政局辦理公墓查估、遷葬、清理廢棄物，並在初步整地作業後點交土地；再來才由建設局重新定位遷葬後的公有土地，讓大家望之卻步的公墓，變身成為鄰里聚集、聊天、運動的綠蔭場域，提升民眾生活品質、促進地區發展。
今日祈福典禮由盧市長主持，建設局長陳大田、民政局長吳世瑋陪同出席；立法委員陳柏惟、市議員吳瓊華、前立委顏寬恆、東園里長張有城也出席關心；而台中市議會副議長顏莉敏、市議員林孟令、陳世凱、張家銨、林汝洲也派服務團隊至現場關心，祈福工程順利、平安圓滿。
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