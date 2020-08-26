南投拚觀光商機 消費送刮刮樂中獎率高達5成

南投縣政府8月初舉辦「南投觀光玩起來」系列活動，為全台時間最長5個月的消費抽獎活動，即日起開放領取「即時刮刮樂」中獎率高達5成，還可上官網報名南投住宿送經典小旅行；發票登錄活動下月也將抽出首批得獎人，消費者只要持在南投開立單筆滿額500元發票就可上網登錄，爭取轎車、GOGORO等大獎。

南投「樂享消費抽刮送」系列活動，即時刮刮樂消費開跑中，持「南投商家單筆滿額200元發票」以及「南投合法旅宿相關證明」，即可至逾50處觀光景點領取刮刮卡，單筆消費每達200元可領1張，單人單店家最多領取10張，限量發行5萬張，最大獎有日月潭雲品溫泉酒店、涵碧樓、日月行館、清境老英格蘭莊園、溪頭米堤大飯店雙人住宿券，還有特別獎有18度C巧克力工坊與妮娜巧克力夢想城堡購物金、清境高空觀景步道與近日熱門的雙龍七彩吊橋門票，以及各大景點業者溪頭妖怪村、米堤大飯店、溪部好呆庄、台一生態休閒農場與貞藏茶坊之優惠體驗內容或購物金，共計2萬餘份獎項，中獎率上看50%以上。

為讓旅客深入體驗南投多元旅遊，只要在南投住宿即可免費上網報名６條經典小旅行，南投、鹿谷、竹山、中興新村、埔里、國姓路線任選，可在當地達人帶領下，體驗手作、揉茶、生態與文化導覽等豐富內容，每周五六日出發，限量800名額，官網開放報名中；接下來，9月7起也即將推出「送趣玩券活動」，加入南投好好玩網站會員，輸入折扣碼可獲趣玩券，折抵南投好好玩平台旅遊商品50元。

登錄滿額發票抽獎活動，9月將在妮娜巧克力夢想城堡，直播抽出首批得獎者，即日起到12月20日前，可上官網登錄發票，每滿500元可獲得一組抽獎序號，消費越多累積越多抽獎機會，9至12月間，每月抽Switch、時尚家電、觀光伴手禮，單月加碼抽出GOGORO電動機車；雙月抽TOYOTA VIOS 1.5雅緻款汽車．獎項總價值突破百萬，屆時直播現場旅客還有機會抽觀光景點門票與精緻好禮。