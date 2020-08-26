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民眾出入宗教場所 南投縣籲即日起均須配戴口罩
因應國際新冠肺炎疫情仍然嚴峻，南投縣府呼籲自即日起，民眾出入寺廟、教堂等宗教場所、參與如禮拜、法會、遶境等宗教活動時，無論是否保持社交距離，均須配戴口罩
南投疫情應變中心表示，中央流行疫情指揮中心目前仍建議民眾在人潮擁擠及密閉空間務必戴口罩，內政部也特別函請全國各縣市政府加強宣導，民眾及宗教團體，民眾出入宗教場所或參與宗教活動時，無論是否保持社交距離，均須配戴口罩政令，共同做好防疫工作，防範疫情再次發生。
不少廟方表示，由於目前新冠肺炎疫情仍在，將配合中央指示，要求每位進入廟裡參拜的信眾，都配戴口罩，循單一入口進入參拜，門口並設有檢疫外，所有的金紙都集中處理，同時畫好安全距離以減少民眾群聚，日前廟內不定時會噴灑消毒水，持續做好相關防疫措施。
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