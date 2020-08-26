顏清標氣質美女二媳婦拚事業 與護膚品牌合作辦講座

大甲鎮瀾宮董事長顏清標二兒子顏仁賢在台中市經營頂級鐵板燒多年，去年10月斥資千萬在台中市西屯區開設「月暮藏涮涮鍋」。「月暮藏涮涮鍋」昨與知名護膚品牌「LA MER海洋拉娜」合作，邀請30位女性參加美麗奇蹟美妍分享講座，餐廳與護膚品牌首度結合，增添不少亮點。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標的4名兒媳都是高顏值，其中次子顏仁賢的妻子黃子涵是氣質美女，過去從事室內設計，婚後與丈夫顏仁賢創辦火鍋店，昨日她與LA MER海洋拉娜一起合辦護膚講座，還特別精心設計頂級菜色。以昆布鍋為湯底，主菜是日本A5和牛背肩、Prime牛小排、西班牙伊比利豬以及台灣櫻桃鴨，尤其餐後甜點特別以翻糖打造海洋拉娜經典乳霜的造型，維妙維肖。

黃子涵說，月暮藏主打天然養身鍋物，算是一種「內在美」，而海洋拉娜是「外在美」保養，結合兩者，跟⼤家分享「內外兼具的美麗」。今年因疫情衝擊經濟，舉辦活動除了讓大家變得更美、吃美食外，同時也振興經濟。

「月暮藏涮涮鍋」是台中著名高檔現撈海鮮「暮藏火鍋」的旗艦品牌，位於台中七期獨棟的玻璃屋建築，視野極佳，天花板以木質曲線穿梭全場，如風如雲般的彎曲設計，奢華優雅。店內主打個人涮涮鍋，不需共鍋，品嚐美味也可安心防疫。