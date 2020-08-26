面對西南氣流大雨將近 南投縣提前會勘偏鄉山區農路

考量今明起將有局部性大雨發生，南投縣長林明溱提前往竹山鎮田子里流藤坪路段會勘，發現不少路段過去因颱風土石流阻塞，都有危險之虞，車輛過彎角度過大經常發生車禍，加上路面老舊、危險彎道路段及坑溝排水整治等，指示工務處及農業處籌措經費盡快改善。

林明溱表示，受西南氣流影響，中南部地區將開始有短暫陣雨或雷雨，分別前往竹山鎮中央里、下坪里、田子里等地會勘道路改善及坑溝整治等工程，像田子里田東路彎道及頂田巷坑溝排水過去因颱風土石流阻塞，發現偏鄉山區急彎路段危險，同意起前部署，於彎道路段向內拓寬1.5公尺，增加路幅，改善行車視線及路況。

林明溱說，竹山鎮山區及農路路面大多超過20年未曾維護，柏油老化，粒石脫落，又因自來水鋪設工程回填問題，造成路面下陷，坎坷難行，雖說縣府經濟並不充裕，但只要是攸關民眾安全及生活品質問題，縣府都會克服財政困難，盡力籌措經費改善。