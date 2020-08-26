公廁變乾淨時尚 南投環保局花1200萬元大改造

擺脫公廁又臭又髒的印象，南投縣環保局今年爭取環保署1200萬元，改善縣內公有公廁，包括魚池鄉、竹山鎮零售市場、埔里鎮公園共43處，更新天花板、洗手台、燈具、排風扇、防滑地磚、小便斗及蹲坐式馬桶等公廁設備，讓公廁乾淨整潔、通風明亮，獲得民眾肯定。

在外面上廁所許多人都有不好的體驗，尤其是傳統市場公廁，設備老舊、通風不佳，民眾只得閉著眼睛憋氣上完廁所，再趕緊衝出來。為了改善傳統公廁髒亂印象，南投縣環保局爭取環保署提升優質公廁計畫，與鄉鎮市公所共同改造舊公廁，將民眾使用頻率高的市場、公園、圖書館、活動中心公廁列為首波改善重點，汰換老舊設施及重新規劃廁間設置。

李姓家庭主婦說，到市場買菜最不方便的就是上廁所，公廁尿臭味重、地板濕滑髒亂又陰暗，常有民眾上廁所搞不清楚馬桶方向，導致廁所地板常有尿液、糞便，想到就噁心。現在的廁所空間大又舒適，如廁環境更貼近民眾需求，來買菜的民眾都說市場公廁改善變的乾淨漂亮。