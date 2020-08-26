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公廁變乾淨時尚 南投環保局花1200萬元大改造

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
竹山鎮公有零售市場今年重新修繕，改造明亮整潔的環境。圖／南投縣環保局提供
竹山鎮公有零售市場今年重新修繕，改造明亮整潔的環境。圖／南投縣環保局提供

擺脫公廁又臭又髒的印象，南投縣環保局今年爭取環保署1200萬元，改善縣內公有公廁，包括魚池鄉、竹山鎮零售市場、埔里鎮公園共43處，更新天花板、洗手台、燈具、排風扇、防滑地磚、小便斗及蹲坐式馬桶等公廁設備，讓公廁乾淨整潔、通風明亮，獲得民眾肯定。

在外面上廁所許多人都有不好的體驗，尤其是傳統市場公廁，設備老舊、通風不佳，民眾只得閉著眼睛憋氣上完廁所，再趕緊衝出來。為了改善傳統公廁髒亂印象，南投縣環保局爭取環保署提升優質公廁計畫，與鄉鎮市公所共同改造舊公廁，將民眾使用頻率高的市場、公園、圖書館、活動中心公廁列為首波改善重點，汰換老舊設施及重新規劃廁間設置。

李姓家庭主婦說，到市場買菜最不方便的就是上廁所，公廁尿臭味重、地板濕滑髒亂又陰暗，常有民眾上廁所搞不清楚馬桶方向，導致廁所地板常有尿液、糞便，想到就噁心。現在的廁所空間大又舒適，如廁環境更貼近民眾需求，來買菜的民眾都說市場公廁改善變的乾淨漂亮。

環保局表示，為了讓民眾上廁所更方便舒適，環保局逐步改善縣內公有公廁，營造優質的公廁環境，去年獲環保署補助3000餘萬元，完成縣內8個鄉鎮市97座公廁改善，今年再獲環保署補助修繕公廁經費達1200餘萬元，改善縣內43座老舊公廁。已完成魚池、竹山、水里、鹿谷等公有市場公廁改善、埔里鎮公園、埔里鎮綜合球場及網球場、集集鎮龍泉公園、軍史公園、文化局圖書館等公廁修繕，也希望民眾使用公廁時，可以妥善使用，讓下個使用者也能有好的如廁感受。

竹山鎮公有零售市場重新修繕，環境明亮整潔，讓民眾耳目一新。圖／南投縣環保局提供
竹山鎮公有零售市場重新修繕，環境明亮整潔，讓民眾耳目一新。圖／南投縣環保局提供
埔里鎮仁愛公園公廁改善，還增加蹲、座式馬桶標示，方邊民眾選擇。圖／南投縣環保局提供
埔里鎮仁愛公園公廁改善，還增加蹲、座式馬桶標示，方邊民眾選擇。圖／南投縣環保局提供

環保署 埔里

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