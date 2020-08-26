合歡山鳶峰觀星平台太亮 燈具將全部拆除

南投縣政府在合歡山鳶峰打造觀星平台，不料地面燈具照射角度、亮度等不符規定，也遭天文愛好者批評太亮，縣府邀相關單位討論後，20多盞燈具決定全拆，由包商負責吸收成本。

合歡山成為國際暗空公園，為提供民眾更優質觀星品質，南投縣政府整修鳶峰停車場並打造觀星平台，不過，施工包商設置的燈具太亮，遭天文愛好者痛批「根本災難」、「暗空變亮空」。對此，縣府觀光處昨天邀集天文團體、林務局、太魯閣國家公園管理處開會。

縣府觀光處長陳志賢今天說，由於燈具照射角度、亮度等經測試不符規定，已決定拆除現場所有燈具，最快今天著手，安裝及拆除經費由施工包商吸收；同時考量遊客夜間行走安全，研擬改設置反光物、拆除汽車輪擋，希望維持得來不易的暗空公園觀星品質。

一名天文愛好者日前到鳶峰，發現地面燈具太亮。陳志賢說，廠商裝設燈具後測試，燈具才會全部開啟，經研議決定全部拆除，後續也會與天文團體等相關組織成立暗空聯盟，「有問題可直接反映討論」，至於9月19日鳶峰觀星平台啟用儀式及星空音樂會原則不變。

南投縣政府、行政院農業委員會林務局東勢林區管理處、太魯閣國家公園管理處、台灣星空守護聯盟、清境觀光協會等單位共同合作，民國107年7月向國際暗天協會（International Dark-Sky Association，IDA）爭取認證合歡山國際暗空公園，108年8月公布通過認證，合歡山鳶峰到小風口區域成為國際暗空公園，也是繼日本、南韓之後亞洲第3座、台灣第1座。