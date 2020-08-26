有洋蔥！見血會暈針 營造董座連年捐血還捐2送血車

國內營造大廠麗明營造因應農曆7月加上暑假常有血荒，連續19年舉辦捐血活動，今年的公益捐血活動今天上午登場，共動員6輛捐血車，目標1200袋血，雖天雨捐血民眾熱情挽袖捐血，其中麗明營造董事長吳春山見血會暈針，他連年捐血，今年也不例外，他還捐2輛送血車，熱心公益令人感動。

台中捐血中心說，中部血庫最近血量算是平穩，都有7天以上，但近期因天氣不穩定，擔心時雨時晴，影響捐血意願，血庫就變不足。

吳春山說，麗明營造過去18年捐血活動累計達近上萬袋捐血，今年預計能捐得1200多袋，號召更多民眾來打破去年1113袋的捐血紀錄。

麗明營造董事長吳春山說，他年輕時，有一次老闆的兒子跌倒流血如注，協助就醫後，心裡衝擊太大，看到血會暈車，但即便如此，他捐血多年，麗明營造每年的捐血活動他都率先挽袖捐熱血，他都在護理師扎針取血時，別過頭去。

吳春山指出，他還捐出二輛捐血車，有次帶媽媽就醫時，在醫院看到麗明營造捐的捐血車，當場感動到熱淚盈眶，沒想到自己捐的捐血車會幫到自己家人。

麗明營造每年都有很多協力廠商與公司行號響應，今年的捐血活動備有知名咖啡及沙威瑪讓捐血者免費享用，成功捐血者還能領到裝有平安祈福米等，還加碼舉辦抽獎活動，最大獎為市價近兩萬元的自行車，還有30份台中日光溫泉會館1000元現金禮券。

今年捐血活動在上午9時在台中市政府府前廣場登場，雖然天雨，現場今年仍出動6輛捐血車同時作業，也吸引民眾熱情捐血。