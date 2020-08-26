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甩「亮空公園」罵名 合歡山鳶峰平台燈具將全拆

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府營造合歡山暗空公園環境，鳶峰觀星平台燈具設置失當，挨批「暗空變『亮空』」。圖／讀者提供
南投縣政府營造合歡山暗空公園環境，鳶峰觀星平台燈具設置失當，挨批「暗空變『亮空』」。圖／讀者提供

合歡山去年獲國際暗天協會（IDA）認證通過，成亞洲第3座國際暗空公園，南投縣政府為此改造鳶峰為首座觀星平台，未料周邊停車場燈具設置失當，挨批「暗空變『亮空』」，縣府昨邀地方、包商及天文團體等開會決議「25盞燈全拆了」。

縣府指出，合歡山擁高海拔、低光害、低大氣擾動等條件，成東南亞最佳觀星點，去年8月更獲IDA認證通過成台灣首座、亞洲3座暗空公園之一，縣府為此挹注近6000萬元執行暗空公園環境營造計畫，鳶峰觀星平台也將在9月19日啟用。

只不過，最近許多天文愛好者到鳶峰觀星卻發現，觀星平台周邊停車場設置的25盞燈具密度過高、照明角度錯誤、光度也超標，嚴重違反「暗天不暗地」的大原則，亮到連星星都快看不見，痛批「暗空公園變成『亮空公園』」，也引發熱議。

縣府觀光處昨因此邀集總規劃設計、承包商、暨南國際大學、弘光科技大學地方及天文團體等單位召開緊急會議，會中包商盼保留燈具，但天文人士認為該停車場燈具已不符暗空公園的規範，並建議拆除，最後決定尊重專業意見，全拆了。

觀光處表示，根據昨天開會所達成的共識將會把鳶峰停車場的25盞燈具全拆了，且最快今天就會執行；針對照明安全需求，後續會與天文專業人士研議，確保設計符合「暗天不暗地」原則，而估拆除重設作業應不影響9月19日啟用期程。

停車場 合歡山

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