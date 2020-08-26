付出青春與心力 台中11位教師杏壇發光被看見

台中市今年有8位教師榮獲教育部「師鐸獎」3位退休教師獲「教育奉獻獎」得獎人數是全國之冠，市長盧秀燕在市政會議公開表揚，讓每位老師付出的心力被看到。

台中市今年共8位老師榮獲「師鐸獎」西屯上石國小教師閔柏惠、台中特殊教育學校教師周玫君、大里內新國小教師張聖藝、大里益民國小教師王姝媛、四育國中教師周志偉、育英國中教師黃淑娟、明道高中教師陳加南、北屯區大坑國小校長趙秋英等人。

上石國小老師閔柏惠推動國際教育主題課程，她打造台中市第一間國際教育教室，有別於以往的情境教室，改以學校教師在推動國際教育課程的需求為主體所量身打造，例如新學期規劃世界午餐主題課程，透過認識各國學生營養午餐，了解學童生活、學制及教育政策。

台中特教學校老師周玫君曾獲兩次教學卓越獎，長期奉獻特教領域並開發中重度障礙生的教材，帶領團隊完成多項創意方案，開設重度生的特色課程、親職教育，推動正向行為支持和街藝培訓，讓更多學生受益。

內新國小老師張聖藝運用資訊科技創新教學，申請計畫、指導社團，成立教專社群，帶領教師專業發展丶提升專業技巧。

益民國小老師王姝媛曾教過國小部普通班、特教班與資源班，善用多元教學，帶學生深入社區表演，讓孩子找到舞台，建立自信，並創建舞蹈隊及武術隊，假日、寒暑假常犧牲假期陪伴學生。

育英國中老師黃淑娟邁入第34年教學生涯，深入了解學生家庭背景提供協助及輔導，她說引導學生改變生活習慣或不良行為，付出愛心讓心柔軟，帶孩子擔任志工，體會服務及助人的意義。

四育國中老師周志偉教學活潑有創意，指導學生參與比賽建立自信。他常設計道具讓學生精神集中，把學習當趣事。比如採分組按鈴搶答的「賓果連線」又設計情境題，先跳抖肩舞再來回答，學生玩得不亦樂乎。

明道高中老師陳加南是音樂科召集人，也是教育部高中音樂學科中心的種子教師，學科中心今年聘請陳老師為研究老師，推動課綱與研發教材，陳老師以「家」為理念經營「藍韻國樂社」，也用志工服務方式，將音樂分享到校外包括安養院、監獄、教養院、護理之家，甚至到泰北、內蒙、非洲坦尚尼亞等地，用音樂引導孩子懂得愛與付出。

大坑國小校長趙秋英榮獲108年度教育部教學卓越競賽「金質奬」不但設計課程還親自入班教授「校長十堂課」她喜歡以「討論」方式和學生互動，邀請家長、孩子規劃國際丶社區交流，與大坑魚丸伯合作課外課「偏鄉義煮活動」讓孩子們明白助人為樂。