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向防疫英雄致謝 陳文茜VS陳瑞斌鋼琴朗讀音樂會

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市屯區藝文中心演藝廳今晚舉辦了一場用音樂向守護台灣的防疫英雄致謝的「陳文茜VS陳瑞斌七夕鋼琴詩篇朗讀音樂會」，吸引近千名觀眾熱情參與。圖／台中市政府提供
台中市屯區藝文中心演藝廳今晚舉辦了一場用音樂向守護台灣的防疫英雄致謝的「陳文茜VS陳瑞斌七夕鋼琴詩篇朗讀音樂會」，吸引近千名觀眾熱情參與。圖／台中市政府提供

今晚是七夕情人節，台中市屯區藝文中心演藝廳舉辦了一場用音樂向守護台灣的防疫英雄致謝的「陳文茜VS陳瑞斌七夕鋼琴詩篇朗讀音樂會」，吸引近千名觀眾熱情參與，陳文茜在音樂會尾聲還邀請台中市長盧秀燕與前市長胡志強上台合唱「月亮代表我的心」，為活動畫下完美句點。

活動由台中市政府文化局與財團法人台中巿文教基金會共同辦理；由國際知名鋼琴家陳瑞斌演奏電影「似曾相識」插曲及蕭邦小夜曲等，搭配電視主持人陳文茜朗讀中外經典詩詞。文化局表示，音樂會不僅向前線英雄致敬，更期盼透過動人樂音凝聚力量，為社會散播正向能量。

盧秀燕幽默地說，今日與胡前市長兩人在七夕夜晚受邀，更與全場觀眾大合唱「西風的話」，如同最近的流行語「像極了愛情！」同時祝福全台中市民七夕夜晚美好愉快。

電視主持人陳文茜說，受到疫情影響，人與人之間恐懼接觸，透過今天七夕情人節，舉辦音樂會結合詩歌朗誦，把愛傳出去，更獻給全台所有第一線防疫人員，感謝他們無所畏懼、守護台灣。

前市長胡志強也提到，今日音樂會別具意義，觀眾能與盧市長與陳文茜一同聆聽音樂會，絕對是個難忘的情人節夜晚。

文化局指出，今年受新冠肺炎疫情影響，藝文產業影響甚鉅，市府3月率先推動「藝文紓困3+2」，日前加碼推出「藝文紓困2.0」，包含場館相挺免費使用、邀演相挺撫慰人心、街藝相挺藝起加油、創作相挺表演升級等4項措施，希望後疫情時代振興藝文活動，將優質表演帶進台中，透過藝術鼓舞人心。

台中市屯區藝文中心演藝廳今晚舉辦了一場用音樂向守護台灣的防疫英雄致謝的「陳文茜VS陳瑞斌七夕鋼琴詩篇朗讀音樂會」，吸引近千名觀眾熱情參與。圖／台中市政府提供
台中市屯區藝文中心演藝廳今晚舉辦了一場用音樂向守護台灣的防疫英雄致謝的「陳文茜VS陳瑞斌七夕鋼琴詩篇朗讀音樂會」，吸引近千名觀眾熱情參與。圖／台中市政府提供

音樂會 陳文茜

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