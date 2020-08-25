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打造梧棲港為多功能觀光漁港 中央未來4年補助10億

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
盧秀燕表示台中漁港不少漁產好吃又營養，她常當伴手禮致贈給貴賓。圖／台中市政府提供
盧秀燕表示台中漁港不少漁產好吃又營養，她常當伴手禮致贈給貴賓。圖／台中市政府提供

台中市政府農業局指出，近11年來市府共挹注近億元修繕梧棲漁港相關設施，中央未來4年計畫加碼挹注10億元，地方與市府合力打造梧棲國際觀光漁港。市長盧秀燕表示「辛勞捕獲的漁獲應有良好的保存與加工」要打造梧棲漁港成為多功能漁港。

農業局今在市政會議進行「梧棲漁港及漁貨直銷中心經營管理」專題報告。副局長蔡勇勝説，從升格直轄市以來，市府挹注9844萬元進行梧棲漁港經營管理，除修繕直銷中心、造景設施，另輔導補助漁民進行漁產品研發、水產品檢驗、魚苗放流等措施。

蔡勇勝表示，未來4年，中央計畫補助10億元，合力打造觀光潛力的國際級漁港。

市長盧秀燕表示，梧棲漁港是中央託管，市府團隊積極協助漁民，除整建與修繕直銷中心、增設觀光漁港、美人魚碼頭與許多意象設施，也舉行多場水產品檢驗計畫、衛生安全講習及宣導。

今年5至7月疫情期間，市府協助向農委會爭取攤商租金補助416萬元，9至12月則預計補助125萬舉辦行銷活動，未來將陸續協助漁民添購購置冷凍設備，讓漁民辛勤捕撈的漁獲有最好的保存與加工。

梧棲 漁民 盧秀燕

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